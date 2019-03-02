「花蓮五子命案」現場還原！眼皮跟著膠帶撕下來…殯葬業者：幫祂洗穿皮膚一直掉

▲花蓮五子命案宣佈偵結，真相永遠成謎。（圖／翻攝東森新聞）

記者葉國吏／綜合報導

2006年轟動全台的花蓮五子命案，涉嫌殺害5名子女的劉志勤夫妻骨骸2015年6月在山區被發現，全案宣布結案。一位網友轉述當時處理命案的殯葬業者所經歷的事情，寫在臉書私密社團靈異公社，文中提及事發當下5位小孩的死狀，另許多網友都感到相當痛心。

原PO文中表示，他一位從事殯葬業多年的朋友看到花蓮五子命案都說「真的是第一次看到這麼慘的！」這位朋友說，事發當天是下午鄰居聞到惡臭，覺得可疑才報警，警方到現場才發現「整棟透天的窗戶都貼了膠帶封死」，破門而入後在3樓浴室發現「堆了好幾具屍體」。

原PO透露，這幾具屍體都用棉被包起來、屍水流滿地，就連殯葬業者都受不了，必須用大把檀香去壓屍臭味「不然真的會聞到暈倒」。

▲劉志勤、林真米夫婦的骨骸被發現埋在慈雲山火葬場附近。（圖／翻攝東森新聞）

在現場處理的殯葬業者透露「看到孩子被包在棉被裡，一具一具地疊在浴室的畫面……這輩子忘不了這畫面！」甚至已經有員工受不了不做。

原PO寫道，由於這些屍體已經死亡好幾天，殯葬業者要將綁在屍體的鐵絲解開時「一塊肉塊掉了下來」，現場所有人員都深深嘆氣、默念「阿彌陀佛」繼續完成動作。最後拿下死者頭套時，情況更是讓業者覺得不忍，因為死者眼、鼻、嘴都被膠帶封住，法醫慢慢撕開膠帶「結果死者的眼皮，皮膚就跟著膠帶一起被撕下來了……」

▲花蓮五子命案凶宅。（圖／記者王兆麟攝）

由於事發當下父母下落不明，當時殯葬業者認為「一定是深仇大恨的仇家才能下得了手啦！這麼小的孩子，五花大綁欸……」死狀之淒慘就連業者都不忍的說「我們幫祂洗穿時，皮膚一直掉，真的很不忍心欸！」

不過由於5位小孩身上發現父親的指紋，種種證據都指向是父親下的毒手，但殯葬業者仍無法相信怎麼會有父母做的出來？直到2015年在距離命案現場1-2公里處的慈雲山上，發現這對父母白骨，而調查後發現父母也在2006年死亡、而且是服農藥自殺，整起命案才被警方宣告結案。

不過到底是為了什麼事情讓父母不惜痛下毒手，至今仍是個謎。原PO最後透露，把這些故事寫下，是希望這些孩子能夠安息，不再受輪迴苦難。