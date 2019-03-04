店裡蹲廁所！微弱女聲傳出「啊…啊」毛炸　他掏手機求救…結局糗翻

▲原PO上廁所時聽到怪聲音。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／綜合報導

一名男網友日前在臉書《靈異公社》分享親身經歷，說他10年前在餐廳打工，有一天他上完班要負責收東西、關門，不僅一直做錯事，另外一位同事還先離開，店裡剩下他。突然間他肚子痛，只好去蹲廁所，沒想到突然就聽到身邊傳來「啊……啊」的女聲，事後回想，讓他直呼「人生第一次嚇到冒冷汗」。

原PO文中表示，他要講的是跟手機有關的驚悚故事，當時他拿的是「S牌滑蓋機」，因為可以放影片、音樂到手機裡，在年輕人間相當流行。「因為我是上打烊班，就是晚上客人走後要收東西關門，所以通常最後店裡只會留下2或3個人（店不大）」，原PO說，某一天打烊班，他不知道為何一直做錯事，像是打翻東西、滑倒等等。

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「但是『壞事肯定都是接著來的』」，原本當天應該是3個人收班，但1人請假，另一個女同事則是要回家拿鐵門鑰匙，店裡獨留他一人。「突然我的肚子爆痛無法忍，再走一步就會屎噴滿地的臨界點」，儘管原PO說自己有潔癖、會認馬桶，不愛坐式馬桶外加不愛在外面上廁所，甚至上蹲式馬桶還要抓著竿子或扶牆才能穩住，「在我潔癖個性與屁眼天人交戰後，屁眼最後戰勝了我的潔癖堅持」。

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▲原PO分享的是跟手機有關的「親身經歷」。（示意圖／pixabay）

原PO迅速地選擇了店裡角落、蹲式馬桶的那間廁所，趕緊解脫，「但壞事肯定是接著來的」；他文中透露，上廁所時，他突然聽到一種聲音，「好像是『嗯……嗯……嗯……啊……啊……』的聲音」，正當他心想外面是不是有人、要仔細聽的時候，聲音就沒了。

原PO於是繼續蹲馬桶，竟然又聽到那個聲音，「這次我聽得出來是一個女生的聲音，很微弱」，讓他嚇地馬上站起來，開始背後發毛。「我心想快上完了，我等下趕快出去好了」，但這時候，那個聲音不僅越來越大聲、頻率也越來越快，讓原PO很確定女聲是從他這間廁所傳出的，讓他嚇到奪門而出。

他說，出廁所後他馬上站在外面，一句話都不敢講，但更可怕的是，他都已經衝出廁所了，那個聲音居然還跟著他，讓原PO忍不住在心中直呼「X！不會跑出來追我了吧？冤有頭債有主，我這個人沒得罪誰，不要來找我啊！」

▲原PO在上廁所時，一直聽到奇怪的女聲（示意圖／pakutaso）

原PO於是一邊聽著「嗯嗯啊啊」的怪聲，一邊想拿出手機打給店長，才發現手機正在播放「成人影片」，「可能是我在蹲著上廁所的時候，可能壓到按鍵還是什麼，就把我存在手機裡的A片 Play出來了……」外加手機聲音調小聲了，讓他超尷尬「所以剛剛我在廁所聽到的嗯嗯啊啊，其實就是……」

「事情還沒說完別急著滑走，因為我最後還是要說『壞事肯定是接著來』」，原PO說，這時女同事已經拿著鑰匙回來了，突然出現在他身後唸「剛想說你跑去哪裡了？找不到你」。接著女同事就看著原PO站在廁所前、手上拿播放著謎片的手機，忍不住直呼「我才出去一下，你一個人竟然在店裡看A片？死變態」。

回想起這段往事，讓原PO只能在文章最後標註「#此事真的是真人真事啦」、「#人生第一次嚇到冒冷汗」、「#記得～壞事肯定都接著來的」。其他人則笑噴「就說了耳機要戴好了」、「這裡不是爆笑公社呀！你貼錯了，哈哈哈哈哈」、「看完我也硬了～拳頭」。

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