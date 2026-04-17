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迪奧女酒後毒駕撞死晨運婦！出事只關心車子　3子女僅獲賠292萬

▲魏女酒駕毒駕撞死婦人，事故現場連撞計程車再衝進麵店騎樓，一片狼藉。（記者林東良翻攝，下同）

▲魏女酒駕毒駕撞死婦人，事故現場連撞計程車再衝進麵店騎樓，一片狼藉。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南2023年8月間發生酒駕毒駕奪命事故，21歲魏姓女子在飲酒、施用毒品並服用安眠藥後，清晨駕車失控撞死58歲孫姓婦人，事後竟在社群發限動「林北會倒」、「心疼車子」，引爆輿論撻伐，法院一、二審均判魏女8年6月徒刑；民事部分台南地院判決魏女須賠償死者3名子女共近300萬元。

檢警調查，魏女於2023年8月22日晚間在友人住處飲酒，並飲用啤酒、調酒，同時施用第三級毒品K他命，另服用含FM2成分的安眠藥物，至23日上午7時許仍處於酒醉與藥物影響狀態。

▲魏女酒駕毒駕撞死婦人，事故現場連撞計程車再衝進麵店騎樓，一片狼藉。（記者林東良翻攝，下同）

當天上午7時23分許，魏女駕駛白色奧迪轎車自安平區健康三街出發，沿南往北方向行駛，約2分鐘後行經健康三街與府平路口準備左轉時，因酒精、毒品與藥物影響導致注意力、判斷力及反應能力明顯下降，加上轉彎車速過快，車輛失控偏移，當場撞上正沿府平路步行的58歲孫姓婦人。撞擊瞬間猛烈，孫婦當場倒地失去生命跡象（OHCA），救護人員緊急送醫仍宣告不治。

▲魏女酒駕毒駕撞死婦人，事故現場連撞計程車再衝進麵店騎樓，一片狼藉。（記者林東良翻攝，下同）

事故並未就此停止，魏女車輛在撞人後持續向前衝撞，先撞上路旁麵店前一輛計程車，再衝進麵店騎樓才停下，現場水龍頭被撞斷，水流四溢，一片狼藉，所幸店內未有人員傷亡。警方到場後對魏女進行酒測，數值高達0.57毫克，遠超法定標準，當場將其帶回偵辦，並依公共危險、過失致死及毒品等罪嫌送辦。

然而更引發眾怒的是，魏女在肇事後竟於社群平台發限時動態寫下「XXX，林北會倒」、「心疼車子」，對於人命傷亡毫無悔意，引發網友痛批冷血。

▲魏女酒駕毒駕撞死婦人，事故現場連撞計程車再衝進麵店騎樓，一片狼藉。（記者林東良翻攝，下同）

檢方偵查認定，魏女明知酒精、毒品及藥物均會影響駕駛能力，仍執意開車上路，且未注意車前狀況，最終釀成死亡事故，依法依過失致死、公共危險及毒品等罪提起公訴。法院審理後，認為其犯行重大，一、二審均判處她8年6月徒刑。

民事求償部分，死者孫婦3名子女提起刑事附帶民事訴訟，主張醫療費、喪葬費及精神撫慰金共計642萬餘元。台南地院審理認為，魏女行為已構成侵權，造成被害人死亡，家屬承受重大精神痛苦，請求賠償有據，但審酌雙方身分、經濟狀況及加害情節後，認定精神慰撫金以每人150萬元為適當。


最終法官判決魏女須賠償長子97萬3934元、次子與三子各97萬3935元，合計292萬。

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