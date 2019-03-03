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一直捲！2歲妹曝胎內記憶「在玩一條線」　媽鼻酸：妳差點把自己玩不見

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月經,生理期,經期,經痛,肚子痛,MC（圖／達志／示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）　

記者周亭瑋／綜合報導

寶寶在肚子裡的胎內記憶，是許多母親最想解開的謎團之一。一名母親兩年前和2歲女兒聊天時，好奇問說「妳之前在媽咪肚子裡都在幹嘛？」沒想到，妹妹竟然以稀鬆平常的口吻回答，還神奇地與她剖腹產前的狀況吻合，因為回憶湧上心頭，她也忍不住淚道，「親愛的女兒，妳差點把自己玩不見啊！」

4年多前，媽媽朱淑美懷上第一胎女兒，在離預產期大概還有1個月時（懷孕35週），她突然覺得胎動變得很微弱，幾乎沒有動靜，而生產零經驗的她，在家族群組中提到此事，結果生三胎的大姐看到訊息，急忙打給她，要她立刻去看醫生。

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▲▼幼兒,超音波,懷孕,檢查,遺傳,當爸爸媽媽。（圖／記者姜國輝攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

朱淑美說，那天剛好是星期日，婦產科沒開，所以她本想隔天再去看，但大姐非常堅持，要她立刻到大醫院掛急診，於是她和老公只好乖乖照辦，「當下測胎音醫生說北鼻心跳很弱、不正常，建議我馬上剖腹，我就這樣剖腹生產了。」

她清楚記得，醫師接生到一半時，突然跟助理說，「臍帶扭轉，去拿相機過來」，不過慶幸的是，最後仍平安產下女兒，「等到手術結束，醫生拿著相機走到我身邊，並拿照片給我看，接著又把照片拿出去給家人看，醫生跟我老公說，這是臍帶扭轉（非臍帶繞頸），造成養份無法傳過去給北鼻，如果再慢個1-2天小孩就沒了。

▲當初生產時的照片。（圖／朱淑美授權引用）

▲當初生產時的照片。（圖／朱淑美授權引用）

2年前的某一天，朱淑美和女兒聊天時，突然想起之前曾在網上看過文章，說小孩3歲前還存有胎內記憶，所以便隨口問了已經很會說話、可以和她聊天的2歲女兒，究竟在她肚子裡時，都在幹嘛。

對於這個問題，妹妹不假思索地回，「我在玩玩具啊」，而她一聽忍不住反駁，「亂講一通，媽咪肚子裡怎麼可能有玩具」，沒想到女兒童言童語地說，「有啊，有一條線，我就一直捲，一直捲啊。」一席話讓她瞬間起雞皮疙瘩，不過好在當初有及時發現，現在才有寶貝女兒在身旁。

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