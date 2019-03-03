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亡父回家躺嬰兒床看孫女：我上排牙齒不見了，妳有沒有看到？　女兒狂哭

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過世爸回來看孫女：我的上排牙齒不見了，妳有沒有看到？　女兒狂哭。（圖／翻攝「靈異公社」臉書社團）

▲原PO貼出爸爸的「小白」轎車變成廢鐵的照片。（圖／翻攝「靈異公社」臉書社團）

網搜小組／綜合報導

「在我爸爸走後，應該說出殯後的沒幾天，我又夢到我爸爸…」一名女網友表示，爸爸在夢中「又跟我說他的上排牙齒不見了，有沒有看到？」她表示，爸爸車禍死亡，到醫院轉交遺物就發現上排牙齒不見，「我爸爸回來看看我女兒，他生前很愛她們。」也有人夢到亡父回來交代事情，「真的不可思議」。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團發文說，家中有兩個寶寶，她的爸媽都幫忙顧小孩，讓她和先生去上班，「所以我娘家媽媽都跟我睡，幫我顧一個，我自己顧一個。」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，那天凌晨半夜3點，她起床上廁所，躺床不久一直覺得好冷，「我在心裡就想要是真的再冷，我再去爸的房間拿爸的被子來蓋；然而，想完這句話，我就聽到有人在叫我，是我媽 （我爸媽對我都是叫『姐姐』） 。」

▼原PO說，爸爸先跟對方的車有追撞，導致爸爸後面的自撞。（圖／翻攝「靈異公社」臉書社團）

過世爸回來看孫女：我的上排牙齒不見了，妳有沒有看到？　女兒狂哭。（圖／翻攝「靈異公社」臉書社團）

原PO聽到媽媽說「姐姐啊、姐姐啊，我要吃藥幫我拿水」，她一開始疑惑為何媽要吃藥，後來才發覺應該是頭痛，「可是是半夜耶，我也迷迷糊糊起床，要去倒一杯水給她吃藥。」

「我才剛起床走向她那邊看一看，然後就看見我爸，怎麼躺在小女兒的嬰兒床的床上」，原PO指出，她就開始跟爸爸對話：

原PO：爸，你回來了哦。
父親：嗯嗯，回來看看小孩。
原PO（我也不知道怎麼搞的就切入正題）：爸，你怎麼會翻車翻得這麼嚴重？
父親：因為跟對方有撞到，然後腳就卡住，油門一直放不掉，然後就翻車了，對方人呢？
原PO：對方沒死，只有你死了。
父親：我就是跟對方撞到是因果車禍，油門卡死、煞車無法踩，然後速度太快，一個稍微彎也來不及就翻車了。
（原PO就開始哭）
父親：我的上排牙齒不見了，妳有沒有看到？
原PO：應該是你翻車的時候飛走了，找不到了，老師有給你做稍微美美的，讓嘴巴沒有凹陷。

▼原PO夢到爸爸回來找上排牙齒。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

▲睡眠,睡覺,夢境,休息,做夢。（圖／翻攝自pixabay）

原PO說，爸爸上下兩排都是活動式假牙，發生車禍因為是當場死亡，到醫院轉交遺物就發現上排牙齒不見，「而在他出殯後，我爸回來找牙齒。夢很真實，醒來有看時間約凌晨4點。」她也貼出爸爸的「小白」轎車變成廢鐵的照片。

原PO後來補充表示，會說因果車禍是爸爸先跟對方的車有追撞，導致爸爸後面的自撞，但因爸爸走了，所以話都隨對方駕駛說；對方事後完全沒來家中跟他們解釋，「只有他看到整個過程，但我們都不知道真正原因。」

原PO說，至於爸爸不見的假牙，之前有請老師做了，「但是他們說不能燒，只能在嘴巴塞棉花。」她也回應網友問題說，「我爸爸回來看看我兩個女兒，他生前很愛她們。」其他人留言，「雖然不認識，但是看了好難過，又覺得妳爸爸好貼心，希望妳節哀」、「好羨慕可以夢到親人，我也好想爸爸」。

有人也分享夢到亡父，「我爸走後的幾天，我夢到他對我說，『公司的事不用擔心，交給叔叔處理就好』；我問『哪一個叔叔』？他就笑著說『還有哪一個叔叔』。我爸是做防火門的，他過世前不久都還有處理公事，我們對他公司的事情並不了解，只知道有些廠商沒有收貨款，有些還沒出貨給對方，甚至有些工程還沒收尾。最後真的是小叔叔主動幫我們處理完的，真的不可思議...我想那是真的爸爸回來交待事情。」

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