當兵被鬼壓床！中壢哥半身僵硬「吐舌72hr」　乩童一看嚇壞：太凶拔不掉

▲原PO去很多廟宇，結果都被師父趕走。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／綜合報導

「我的舌頭會自己一直吐出來，怎麼收都收不回去......。」桃園中壢一名男網友當兵時被鬼壓床，晚上常看見「有東西」站在床邊瞪他，某天起床上半身全僵硬，舌頭吐出來並流口水，整整3天看醫生還無效果，嚇得他跑到中壢宮廟處理，卻被師父趕走說「太凶，我無法處理」，一連前往幾間廟都被拒收，在乩身透露之下才知道自己「被樹下吊死鬼找上了。」

男網友在PTT回憶道，10幾年前當兵時，一個人住在偏僻的宿舍裡，晚上睡覺明明沒有作夢，但都會莫名的驚醒，起來後就會看見床邊有「人」在瞪著他，結果有天起床發現上半身全僵硬，無法坐彎曲、前傾等任何會使上半身彎曲的動作。

▲他當兵晚上睡覺時才被鬼壓床。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝「國防部發言人」臉書粉專）

最讓他害怕的是，舌頭會自己一直吐出來，怎麼收都收不回來，若是硬要收回舌頭的話，大概10秒的時間就會在吐出來，害得他講話變得大舌頭，還會一直流口水；這種狀況持續3天都改善，嚇得父母把他帶去醫院治療，他的症狀連醫生都嚇到，治療許久都沒有效果，只好轉往民俗處理方式。

原PO先被帶往中壢一間宮廟，他才剛進去拿相要拜拜時，吐舌、肌肉僵硬的狀況變得更嚴重，還被廟裡的師父說「無法處理，請你先回去」；他後來再轉往其他廟宇處理，卻沒有一間敢收他，都紛紛搖頭說「沒有辦法」

▲兵營常傳出鬼故事。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自國防部後備指揮部）

最後，原PO在朋友的介紹下，來到台北一間宮廟，被廟裡的乩身念咒語與含一口液體噴臉，上半身僵硬與吐舌的狀況竟然都好了，讓他又開心，又感到不可思議。

原PO透露，那時降駕在乩身身上的是王爺，王爺就問他身上的鬼說「為何要找上這人」，「那個飄說他是在宿舍附近樹下吊死的，看我身弱氣弱，很容易上身 ，所以才找上我，那時候王爺要鬼馬上離開，不然要抓去炸油鍋，難怪我上半身會僵硬，且舌頭會自動一直吐出了......。」

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