朱立倫要重啟核四　何博文：未玩「還願」就不寒而慄

▲前新北市長朱立倫。（資料照／記者徐斌慎攝）

政治中心／綜合報導

針對前新北市長朱立倫表態支持重啟核四，新北市議會民進黨團總召集人何博文26日發布新聞稿表示，朱立倫的「重啟核四說」，讓新北市民未玩「還願」就不寒而慄，他也強烈反對重啟核四。

朱立倫26日受訪表示，擔任一位國家領導人，一定要負責任地確保能源的安全，能源要供應無虞、不能造成人民健康疑慮，更要積極處理核廢料，因此，他若當選總統，會重新檢視「能源配比」，當能源配比不足影響國安時，不該再用意識形態排除任何可能性。

朱立倫提重啟核四，引發熱議。何博文痛批，朱立倫「昨是今非」，當初朱立倫對新北市民說「只要我在，沒核安就沒有核能」，如今，卸任新北市長後，就說出重啟核四的言論，背叛新北市民的信任。

何博文提到，過去朱立倫悍拒中央，不願核發核一廠乾式貯存的水土保持證明，如今，在任的不是朱立倫，難道就棄新北市民於不顧？重啟核四一說，更讓新北市民未玩「還願」就不寒而慄。

何博文認為，核廢料該何去何從，朱立倫不僅要說明清楚，此外，朱立倫沒經過市民同意，就說出不負責的言論，造成市民恐懼，應該向新北市民道歉。

另一方面，何博文也想問新北市長侯友宜，新北市府是否同意重啟核四？他呼籲，侯友宜應該站在反對的立場，不應該面對老長官就只說核安重要，不敢明確反對。