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高雄引進F1賽車玩真的　潘恆旭4月赴上海談「城市街道賽代理權」

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▲▼「看賽車」還能這樣玩！F1加拿大站現場直擊。（圖／記者張慶輝攝）

▲F1賽車加拿大站。（資料照／記者張慶輝攝）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在吉隆坡見證GRAND PRIX ASIA PTE. LTD 和台灣 FUNNOW SDN BHD 公司簽署諒解備忘錄，商討在高雄辦賽車可能性，引發關注。對此，高雄市觀光局長潘恆旭表示，預計今年4月赴上海洽談F1賽車城市街道賽的台灣代理權。

潘恆旭進一步說，最近流行的是城市街道賽，日本大阪也在爭取，也就是說傳統定點蓋賽車場的觀念已經落伍，現在F1全世界風行的城市街道賽，也就是以街道作為賽車場域，當然城市街道賽要有配合交通管制，可能要管制交通3至5天。

他提到，初步以「三山」（鳳山、岡山、旗山）作為城市街道賽場域，但上海現有固定賽道的F1賽車場，1年賽車次數不多，變成蚊子賽車館，市府不希望高雄市蚊子館，雖然目前有兩個投資方，想在阿公店水庫的岡山之眼旁邊找一塊地，做一個最簡易的F1賽車場，但F1賽車場有分很多等級，上海與新加坡最高級，約需80至100億元，最少的投資則要大概20億元。

▲▼潘恆旭回應高雄引進F1賽車問題。（圖／記者賴君欣攝）

▲潘恆旭回應高雄引進F1賽車問題。（圖／記者賴君欣攝）

潘恆旭說，已獲邀4月赴上海談在高雄辦F1城市街道賽的可能性，談F1賽車城市街道賽的台灣總代理，我們要相信專業的評估，不要亂下指導棋；由於是前往大陸，會先向市長報備。

另外，其實澳洲超級房車公司RAND PRIX ASIA PTE. LTD 和 台灣FUNNOW SDN BHD 公司，25日在吉隆坡簽署諒解備忘錄，實現共同探討在台灣高雄舉辦超級房車比賽之潛力，所以特定將此賽事命名為「台灣極速系列」，而高雄市市長韓國瑜也在場見證此事。

這次雙方簽署諒解備忘錄後的合理時間內，會正式與高雄市政府共同探討研究舉辦國際賽車比賽的可能性和所需要的一切前提因素，包跨跑道場地條件，基礎設施，周邊設施，國際比賽時間表，和台灣本地可提供的技術支援，只有在一切的條件都符合的同時才可正式和所有的相關主辦單位商討在高雄舉辦的可能性。

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關鍵字：F1賽車,潘恆旭,高雄,韓國瑜

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