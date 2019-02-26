日限1.6萬人！阿里山花季3/9起登場　超詳盡「管制措施懶人包」來了

▲阿里山林業鐵路的Shay蒸汽火車頭。（圖／翻攝自維基百科，由葉瑞聰提供）

記者賴文萱／台北報導

一年一度的阿里山花季將在3月9日起登場，持續至4月10日，為期33天，最美櫻王「染井吉野櫻」也預計於3月10日起盛開。為提高賞花品質，在花季期間將實施「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大措施，民眾上山賞花前得要看仔細。

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▲阿里山花季，染井吉野櫻預計3月10日至25日盛開。（圖／公路總局提供，攝影：謝坤宏）

林務局嘉義林管處秘書鄭鈞謄表示，今年櫻花約提早7~10天盛開，目前園區裡的唐實櫻已經滿開，最受矚目的櫻王「染井吉野櫻」花期預計在3月10日至3月25日達到巔峰。

▲▼阿里山花季，櫻王染井吉野櫻。（圖／公路總局提供，攝影：謝坤宏）

公路總局副總工程司李忠璋指出，為維持遊客的賞花品質，在花季開始後連續4周的周休2日及清明連假上午6時到12時台18線，於阿里山公路湖底（65.4K）~台21線塔塔加，將進行小汽車和大客車的交通管制，遊客必須改以公車轉乘接駁及遊覽車預約登記方式入園。

▲▼今年阿里山花季推出限定門票、明信片。（圖／林務局提供）

轉乘路線客運將自3月1日零時起開放民眾預約劃位，後續並視預約人數，彈性增開班次及釋出預約名額。今年林務局也特別將門票設計成花季紀念票券，圖案呈現各種櫻花風貌，打卡按讚就可拿到花季限定明信片。在疏運期間，只要搭乘公共運輸入園的散客，憑車票還可享入園門票150元優惠價（原價200元）。

另外，由於往年台18線八八新舍搭乘人數眾多，車票及門票分別購票造成民眾不便及排隊久候，今年車票、門票整合採單一窗口販售，簡化購票流程統一販售。已購買車票預售票的民眾，也有設置優先窗口提供服務，以減少等候時間。

▲夜拍櫻王染井吉野櫻。（圖／公路總局提供，攝影：謝坤宏）

阿里山花季管制措施：

1.遊客總量管制

團客10,000人、住宿遊客2,000人、散客2,000人，加上管制時段外上山民眾2,000人，當日總計16,000人。

▲108年阿里山花季疏運客運班次表。（圖／公路總局提供，點圖可放大）

2、預約轉乘服務

(1) 團客：須至嘉義林區管理處的團體遊客分流入園預約系統登記預約，再持票證至台18線29k過五虎寮橋300公尺處停車購買門票。

(2) 散客

1.在台18線61K轉乘：民眾可至全省統一、全家及萊爾富便利商店之和欣客運售票系統，依搭車日期、時段及停車空間（61k八八新舍），選擇適合的班次預約購票劃位，再按預約時間、地點前往轉乘客運上山。

2.預約系統將於108年3月1日（五）零時起開放民眾預約劃位，後續亦將視預約人數，彈性增開班次及釋出預約名額。

▲108年阿里山花季疏運措施簡圖。（圖／公路總局提供）

3、交通管制措施

(1) 管制時段：花季開始後連續4週之週休2日及清明連假（3月9~10、16~17、23~24、30~31、4月4~7日，共計12天），嘉義端小型車上午6時至11時、大客車上午6時至12時（預約團客除外），南投端上午7時至11時。

(2) 管制路段：嘉義端台18線65.4k湖底處至南投端台21線塔塔加路段，除持相關證明文件（如工作證或住宿證明）或特殊情形（如婚喪喜慶）外，禁行小型車。

▲108年阿里山花季車票門票價目表。（圖／公路總局提供，點圖可放大）

4、公共運輸轉乘服務

在疏運期間，搭乘公共運輸入園的散客，憑車票還可享入園門票150元優惠價（原價200元）。

路線包含【高鐵嘉義站─阿里山】、【台鐵嘉義站─阿里山】、【台18線61k八八新舍─阿里山】、【台北轉運站─阿里山】、【台21線塔塔加─阿里山】及【日月潭─阿里山】等6條路線。