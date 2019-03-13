春神到訪！前進日本神奈川縣　享受溫泉和櫻花美景

文／時尚家居

神奈川縣緊鄰東京，具代表性的觀光勝地莫過於橫濱、箱根等地。若從橫濱前往箱根途中則會經過小田原，而箱根的右側則有湯河原等隱藏景點。無論是小田原或湯河原，兩地距離東京皆僅需１個半小時的車程，是帶著孩子出遊，延伸旅程腳步的最佳目的地。尤其春季造訪時，櫻花盛開，在充滿歷史情懷的街區賞花更是享受，今年春天不妨到小田原和湯河原，發現不一樣的日本！

小田原城為當地地標，擁有距離東京最近的天守閣，每年３月下旬至４月上旬會舉辦小田原櫻花祭，可以欣賞到盛開的櫻花映襯歷史城跡的美景。若想體驗變身古人的樂趣，到「常盤木門」則可以換上甲冑或是忍者服裝，在１個小時內自由地散步、拍照留念。此外，小田原城址公園內還有祭祀二宮金次郎的「報德二宮神社」，你可以在境內的金次郎咖啡店內享用寫著「開運」或「合格」拉花字樣的拿鐵。或是每年４月上旬，走訪小田原城旁的「西海子小路」，欣賞５０棵櫻花樹盛開，打造出的櫻花隧道，最是迷人。

「蒲鉾」即為魚板，小田原的魚板為當地特產。由老舖「鈴廣魚板」開設的「鈴廣魚板之里」，遊客不僅可以參觀魚板製作過程，也可以體驗製作魚板、竹輪或是炸魚板 。另外在小田原魚板街上除了「籠清蒲鉾」和「山上蒲鉾」等老舖之外，街上還有販售乾貨或和菓子等各式店舖櫛比鱗次，是品味小田原美食的最佳場所，其中，以木桶盛裝拉麵的「鯵壱北條。」更是吸引饕客大排長龍的人氣美食店。

湯河原溫泉因具療效，自古以來就被認為可治百病。腹地內住宿設施種類繁多，從「藤田屋」、「上野屋」或「加滿田」等高級溫泉旅館，到適合團體客下榻的「大瀧飯店」，或是以日本為主題設計的「THE RYOKAN TOKYO YUGAWARA」以及由法國料理主廚營運的「眺望山莊」等，選擇豐富。

除了溫泉，湯河原周邊的觀光景點也頗具人氣，你可以暢遊空氣中充滿負離子的萬葉公園或是經過風水設計的足湯「獨步之湯」後，再到町立湯河原美術館併設的咖啡廳「and garden」小歇一會。這裡的咖啡廳是由當地豆腐店家營運，提供豆腐冰淇淋和雁擬豆腐製成的三明治等餐點，是講究健康養生的大人小孩都會喜愛的料理。

若想採買伴手禮，不妨到距離湯河原車站步行約3分鐘的「TIVOLI湯河原Sweet Factory」，店內販售使用湯河原蜜柑製成的點心，或是台灣人也熟悉的紅帽子喜餅系列等各式各樣點心。此外，店內設置的咖啡廳也提供500日圓餅乾吃到飽的服務，而2樓則有點心工廠，可以進一步認識點心製造過程，是培育小朋友食育教養的好所在。

神奈川縣內值得推薦的觀光景點「橫濱‧八景島Sea Paradise」，日前傳出將於2020年1月進駐台灣桃園而備受矚目， 這裡最大的魅力便是可以近距離接觸白海豚和海象等動物，或是跟水獺握手，感受這些令人心動的非日常體驗。

若是疲憊的話，不妨到橫濱的萬葉俱樂部享受溫泉，即使身處繁華的橫濱街區，也能浸泡在湯河原的溫泉，療癒身心，且從露天足湯還可以眺望橫濱夜景，為你的旅程劃下圓滿的句點。

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