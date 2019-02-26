警用槍爭議頻起　蘇貞昌：非常支持警察依法使用警械

記者蔣婕妤／台北報導

警察用槍爭議頻傳，讓不少基層員警壓力極大，也引起社會關注，國民黨立委林麗蟬26日質詢時質問行政院長蘇貞昌及內政部長徐國勇，是否認同術業有專攻、應盡早建立警械鑑定小組，進一步保障員警權益，蘇貞昌強調，「我非常支持警察依法使用槍械」。

基層員警用槍時機爭議不斷，基層員警用槍壓力大，也引起社會熱議，林麗蟬去年提出「警械使用條例第十一條之一及部分條文修正草案」，她指出，政府應建立如同「車禍鑑定委員會」的「警械使用鑑定委員會」，呼應基層聲音，26日立法院總質詢，林麗蟬不滿質疑為何警械使用條例未列優先法案。

徐國勇回應，很感謝林麗蟬支持警察權益，最近才有相關案子判下來，最後警察無罪，並不是一定要經過鑑定才可以保障警察權益，話說一半，林麗蟬打斷痛批，不希望每一次都是等到警察被起訴才編列基金讓警察打官司，應該是在前端建立鑑定小組，「已經送到部長面前等簽名了，優先法案為什麼看不到槍械使用條例？」

面對林麗蟬逼問，蘇貞昌表示，他要組閣的時候約了徐國勇和警政署長見面，「我說，我非常支持警察依法使用警械」。蘇貞昌強調，行政院長對警察使用槍械態度最為重要，而自己非常支持警察權利，目前法案正在相關政委審查中，「何時送出來我再來看」。

▲蘇貞昌出席立法院總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）