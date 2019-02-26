「掃把拼到最後」被說引恐慌　蘇貞昌反問藍委：你要投降嗎？

▲立法院邀行政院長蘇貞昌施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對兩岸的議題，國民黨立委王育敏26日在立法院會總質詢時，質問行政院長蘇貞昌一支掃把拼到最後的談話，讓很多服役孩子的家長擔心，這樣的氛圍沒有安人心；蘇貞昌當下反問，「王委員，要投降嗎？」

針對蘇貞昌回應兩岸如果開打，「拿掃把拼到一兵一卒」的談話，王育敏在總質詢時表示，最近台中市長盧秀燕在地方上遇到很多現役軍人的父母，都擔心連總統都在講戰爭的事情，擔心是要開戰了嗎？這樣的氛圍並沒有安人心，「有沒有想到服兵役的家長心情，這真的不是一件好事。」

王育敏接著說，美國杜克大學的數據，對於真的發生戰爭的態度，要奮勇抗敵的僅有10％，其他人根本不願意，民意告訴執政者要和平，不要戰爭，「是任何執政者該有的思維！」

蘇貞昌則簡短地說，「王委員要投降嗎？」王育敏聽到後馬上說，孫子兵法應該是「上兵伐謀」，蔡英文政府的兩岸政策沒有上策，只有下策，一談就是伐兵、攻城，「這是下策啊！」

蘇貞昌說，網路上國中生都知道他是展示保衛台灣、家園的決心，只有奇怪跟中國唱和曲解的人，說是拿掃把去打仗，這是二次大戰英國人民講的，「保衛家園決心的人，被說要戰爭，可是不去批評要武力對付台灣的中國」。