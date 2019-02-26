還願完微博GG...網紅霸氣「支持台灣創作到底」 蘇貞昌肯定

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁25日晚間與前華視主播視網膜、立法委員鄭運鵬、網紅「星期天配音是對的」一同開知名遊戲《還願》的直播，最後四人花了近3小時破關，影片至今已經超過122萬次觀看，玩《還願》成功掀起話題，但「星期天配音是對的」微博卻被封鎖審核。行政院長蘇貞昌對此表示，星期天喊出「支持台灣本土創作到底」，他特別肯定。

陳其邁邀請前華視主播視網膜、立法委員鄭運鵬、網紅「星期天配音是對的」一起玩《還願》，並在臉書開直播邀請網友一起觀賞，短短半個小時就湧入5萬多名網友觀看，留言區留言更是被刷滿，期間4人還被買茶葉蛋的助理敲門聲嚇到。

成功破關還願，星期天卻在深夜於臉書發文指出，「習大大你動作太快了吧，還願直播一結束我微博馬上被封鎖審核，在被瘋狂取關前，截圖證明一下。」他最後更像大陸網友霸氣宣示，「抱歉喔對岸朋友，我支持台灣本土創作到底」。

民進黨立委趙天麟26日質詢蘇貞昌時指出，星期天面對自己工作領域遭到大陸「文攻」卻不退卻，反而霸氣喊支持台灣本土創作，此舉如同蘇貞昌的「掃把決心」，是否應該特別鼓勵年輕人。蘇貞昌回應，「我非常肯定年輕人創意，只有像台灣今天自由民主開放才可以有創意，人類最可貴之處，民主制度下這個環境一定要特別肯定。」

蘇貞昌強調，言論自由、創作自由都是人類的基本權利，台灣的自由得來不易，跟大陸、香港比一比就可以知道，「民主一定要存在，讓華人社會非常羨慕我們這樣，給相關年輕創作者大大的肯定。」

▲陳其邁臉書直播玩《還願》。（圖／翻攝自陳其邁臉書）