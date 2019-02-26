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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇南／同婚草案只准繼親收養　親權無法一步到位

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《司法院釋字第748號解釋施行法草案》（下稱《748施行法草案》）於今年2月20日獲行政院通過，已送立法院審議。一般民眾光看草案名稱似乎不知道內容為何？行政院似乎把傷腦筋的法案名稱留給立法院，因為反對同志結婚者要求專法名稱是「伴侶法」，也就是不可享有結婚的權利；支持同婚陣營卻要求專法名稱是「婚姻法」，同性伴侶得享有結婚權利，難怪行政院對於法案名稱如此左右為難，最終採用「釋字748號」為法案名稱，兩邊都不得罪。

2017年作成的大法官釋字第748號說，允許同志結婚才符合憲法第7條的平等權及第22條的婚姻自由保障。大法官作成的會議解釋，具有憲法位階的絕對效力，而2018年底的公投第10案「您是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」，以超過493萬票通過，大多數民眾並不贊成同志可以結婚，兩者是否扞格？公投結果僅為提供行政院與立法院於研擬、審議同婚法案時參考，因此在不牴觸釋字第748號下，應儘量符合公投結果。

而公投第14案「您是否同意，以民法婚姻章保障同性別二人建立婚姻關係？」結果未通過門檻，也就是不能循民法路徑，然而釋字748號解釋指出，「就相同性別二人所成立具有親密性及排他性之永久結合關係，賦予婚姻自由之平等保護」。若不訂專法以保障同婚的權利，除形同違憲外，同志也可以在今年5月24日以後，依照民法結婚，此又與公民投票第14案的投票結果「不符」。

其中，草案討論較廣的為同婚者之繼親收養。第20條規定：「第二條關係之一方收養他方之親生子女時，準用民法關於收養之規定。」立法理由第1項說，同性婚姻關係之二人，鑑於共同經營生活之事實，為保障同性關係之一方親生子女之權益，應許他方得為繼親收養，由社工專業評估及法院之認可，依個案判斷其收養是否符合子女最佳利益，並準用民法有關收養的規定。

爭議在於，同婚者不得收養與當事人雙方都沒有血緣關係的子女，但異性婚姻卻可以收養與父母都無血緣的子女，即民法第1079條第1項規定：「收養應以書面為之，並向法院聲請認可。」筆者認為，草案規定僅能收養他方之親生子女，實與異性婚姻的收養要件不同，對同婚者規定得更嚴格，非無違反憲法平等權之虞？

草案第20條立法理由第2項說明，同婚關係的一方收養他方親生子女後，養子女與養父母之關係，與婚生子女相同（準用民法第1077條第1項）。又，同婚之一方收養他方的子女時，收養者與被收養子女間之關係，與婚生子女相同。因同婚收養的繼承權與親權，都與異性婚者相同，準用民法相關規定。

同婚規定繼親收養目的，是為了保障同婚關係之一方的親生子女權益；然而，繼親收養只能收養另一方的親生子女，不允許共同收養，非血親不能收養。再者，目前法律還規定男同性伴侶不得找代理孕母，女同性伴侶不得借精生子。法務部長蔡清祥說，目前同婚專法關心的是，同婚關係一方親生子女的權益問題，而收養問題衍生太大，目前暫不考慮。

但當同婚關係成立後，收養無血緣子女的需求可能會不少，未來只能有待立法院審議時，提出不同版本及議事討論，以保障同婚家庭享有人類生命循環鏈的權利，滿足馬斯洛需求層級理論（Maslow Needs Hierarchy）的安全需求（老年時）及歸屬需求（子女親情）。

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關鍵字：法律,司改人權,蘇南,同婚專法,同婚,釋字748號,繼親收養,共同收養,蔡清祥,蘇貞昌

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