「轉型正義不是追殺」　蘇貞昌：不贊成拆除中正紀念堂

記者楊亞璇／台北報導

二二八即將來臨，轉型正義的議題再度引起討論。民進黨立委尤美女26日在立法院總質詢時詢問行政院長蘇貞昌轉型正義的進度，要求將中正紀念堂處置方向定下來，蘇貞昌對此表示，不贊成拆除中正紀念堂，轉型正義不是追殺。

尤美女指出，中正紀念堂原址是清帝國的軍營，日治時代步兵連隊的基地，戰後初期國民黨將陸軍總司令部等司令部都設於此，後來改建成為現在的中正紀念堂，解嚴以來在自由廣場在也有許多民主深化運動，也是觀光客休閒遊憩的地方，象徵威權的中正紀念堂必須經過轉營跟處置，請求蘇院長將方向盡快定下來，讓文化部走向下一個階段。

蘇貞昌表示，自己就是就是228當年出生的，就是核定228責任歸屬的行政院院長，成立228紀念館，了解這段歷史，如今民進黨執政，他用更高的角度看，不贊成拆除中正紀念堂如果當時不是威權統治，當時沒有辦法迅速遷走陸軍總部，營造這麼大的公共營造物，他認為中正紀念堂是「人民的血汗，國家的資源」。

蘇貞昌表示，他特別欣賞、敬佩南非總統曼德拉，黑人執政後，執政黨決議象徵白人的橄欖球隊廢除，不過曼德拉告訴的黨員，「有權的時候壓迫我們，我們有權的時候不必反過來」，應該更開放，才能團結南非。

蘇貞昌說，無論是加害者被害者，都是同一國，都在這土地上，「轉型正義不是追殺，也不是拆除。」

不過蘇貞昌話鋒一轉，再度呼籲大家用更高的高度團結，「一致對抗想來併吞台灣的敵國」，才是應該做的事，過去的慢慢的去追查、去轉型正義，「新的敵人逼到眼前」，團結力量才是更急的事，「論述已經太多，汗牛充棟」，心態只要打開，大家都在為保國衛民、福國利民努力，他過去主張台灣獨立，現在捍衛台灣主權，用更高的高度團結人民一致對抗敵國。

▲立法院邀行政院長蘇貞昌施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）