任正非：孟晚舟永生永世不可能做接班人　因為她沒有技術背景

▲任正非（左）與孟晚舟（右）。（圖／翻攝自華為官網、CFP）

記者朱世凱／綜合報導

華為心聲社區25日發布華為公司創辦人任正非接受英國廣播公司BBC的專訪。記者問到，您有沒有考慮把您女兒作為接班人？任正非回答，她永生永世不可能做接班人，因為她沒有技術背景。「我不能完全從父親的角度看兒女的發展軌跡，也要看到兒女自由飛翔，每個小孩都要有個性。」

不過他也說，「我的小孩個性都很強，都很努力，都想自己變優秀，父母不能要求兒女都在我們身邊跟我們和諧相處，我們覺得個人成長對他們很重要。」

▼電信巨擘華為。（圖／達志影像／美聯社）

任正非表示，孟晚舟被捕之後，作為父親的他是很心疼的，但事情既然已經發生了，就安安心心去走法律道路解決這個問題。「我認為這次的磨難應該對她來說也是人生難得的機會，而且這麼大一件事對她未來成長一定是插上了翅膀，要感謝美國政府給孟晚舟插了一個堅強的翅膀，我相信她將來會飛翔得更好。」

他也補充說明，「孟晚舟事件對華為的生意沒有影響，事實上我們發展的更快了；所以他們（美國政府）抓了孟晚舟，可能是抓錯人了。他們可能是想抓了她，華為就會衰落，但我們沒有衰落，仍然在繼續前進；我們公司已經建立程序規章，再也不用依靠某個人，就算我自己哪天不在了，公司也不會改變前進軌道。」