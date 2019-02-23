《還願》恐懼蔓延！網點名「日月明功虐死案」：真實事件才更嚇人

▲《還願》遊戲掀起熱潮。（圖／翻攝自Facebook／赤燭遊戲）

記者朱世凱／綜合報導

國產恐怖遊戲《還願》（Devotion）19日上市後，恐懼浪潮便席捲全球。許多網友除了直呼「要追殺何老師」、 「大慈大悲，恭迎慈孤觀音」以外，也有人點名台灣2013年發生的「日月明功虐死案」才是真正值得害怕的，因為現實生活中，這樣的悲劇或許持續存在著，只是還未揭發而已。

這起虐死案的起因為，母親黃芬雀認為自己就讀彰化縣鹿港高中的兒子詹淳寓吸毒，因此將他帶至邪教團體「日月明功」，想求助宗教的力量讓孩子「改邪歸正」；不料詹姓男孩在「默園」軟禁18天後身亡，警方調查發現，死者並不是吸毒身亡，而是因為凌虐及營養不良所導致。

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▼詹男因為母親的宗教迷信而喪命。（圖／視覺中國CFP）

據悉，詹淳寓在軟禁期間遭到繩子反綁，並且以竹子、籐條虐打折磨，三餐還只給稀飯跟水才導致憾事發生；為了不讓修行地點曝光，黃媽媽還連同「日月明功」幹部把兒子載到台中就醫，謊稱是「吸毒過量」暴斃，但警方在家中卻找不到毒品，解剖後更證實小孩沒有吸毒，進而揭發這起狠母虐死兒子的悲劇。

死者的阿姨曾表示，不相信外甥會吸毒，更不相信家裡會發生這樣的事情，而且下毒手虐死孩子的還是自己的親妹妹。她也說妹妹自從加入這個團體後就變了樣，「很嚴格跟很嚴厲的動作，或是有一些肢體語言都出來。」

據了解，黃婦和丈夫分居後帶著兒子同住，女兒則與丈夫離開彰化前往台北。死者姐姐曾說，過世的弟弟絕對沒有吸毒，媽媽人也很好，只是太過沉迷這個信仰，並直指「日月明功」是造成他們家庭分裂的原因。「自從母親開始信『日月明功』之後就變了調，回到家都會跟她與弟弟傳教，她也認為，弟弟的死和該靈修團體有關。」

▼死者姐姐直指是日月明功害死弟弟。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

姊姊說發現弟弟不見後曾打電話詢問媽媽，但對方只回應不必擔心，「她正在幫弟弟戒毒」，不久後就傳出弟弟身亡的消息。許多人也跳出指名日月明功有集體批鬥的修行風氣，並且要求做一些奇異的儀式；日月明功創辦人陳巧明則強調一切都是子虛烏有、捕風捉影，無奈當志工「替社會行善」，卻鬧出這麼大風波。

檢警研判，詹被母親以吸毒之名帶到默園，陳巧明下令對詹進行「公審」，指使成員綑綁毆打致死，認定她與「大總管」許愛珍、許愛珍丈夫劉享易及協助處理默園事務的「大弟子」林甫朋涉有嫌疑。最高法院2016年更將陳女判刑13年確定。

調查最後指出，黃芬雀因長期追隨陳女的帶領，也經常帶詹姓兒子到默園，2013年5月18日，陳女得知兒子當日上午返校打掃，有提前1個半小時出門的事，認為詹男說謊便不斷掌摑並質問行蹤，其他信徒也以水管、竹子輪流抽打他。詹男為了免去皮肉之苦，訛稱自己吸毒和販毒，沒想到陳女等人信以為真，便以戒毒為由將他囚禁「默園」長達18天並凌虐，詹男最後因無力起身而逝世。