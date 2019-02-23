　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《還願》恐懼蔓延！網點名「日月明功虐死案」：真實事件才更嚇人

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

《還願》在玩之前必知的四大疑點（圖／翻攝自Facebook／赤燭遊戲）

▲《還願》遊戲掀起熱潮。（圖／翻攝自Facebook／赤燭遊戲）

記者朱世凱／綜合報導

國產恐怖遊戲《還願》（Devotion）19日上市後，恐懼浪潮便席捲全球。許多網友除了直呼「要追殺何老師」、 「大慈大悲，恭迎慈孤觀音」以外，也有人點名台灣2013年發生的「日月明功虐死案」才是真正值得害怕的，因為現實生活中，這樣的悲劇或許持續存在著，只是還未揭發而已。

這起虐死案的起因為，母親黃芬雀認為自己就讀彰化縣鹿港高中的兒子詹淳寓吸毒，因此將他帶至邪教團體「日月明功」，想求助宗教的力量讓孩子「改邪歸正」；不料詹姓男孩在「默園」軟禁18天後身亡，警方調查發現，死者並不是吸毒身亡，而是因為凌虐及營養不良所導致。

請繼續往下閱讀...

▼詹男因為母親的宗教迷信而喪命。（圖／視覺中國CFP）

▲彰化一名2歲女童，被父母教訓頭撞衣櫥成為植物人。（圖／視覺中國CFP）

據悉，詹淳寓在軟禁期間遭到繩子反綁，並且以竹子、籐條虐打折磨，三餐還只給稀飯跟水才導致憾事發生；為了不讓修行地點曝光，黃媽媽還連同「日月明功」幹部把兒子載到台中就醫，謊稱是「吸毒過量」暴斃，但警方在家中卻找不到毒品，解剖後更證實小孩沒有吸毒，進而揭發這起狠母虐死兒子的悲劇。

死者的阿姨曾表示，不相信外甥會吸毒，更不相信家裡會發生這樣的事情，而且下毒手虐死孩子的還是自己的親妹妹。她也說妹妹自從加入這個團體後就變了樣，「很嚴格跟很嚴厲的動作，或是有一些肢體語言都出來。」

據了解，黃婦和丈夫分居後帶著兒子同住，女兒則與丈夫離開彰化前往台北。死者姐姐曾說，過世的弟弟絕對沒有吸毒，媽媽人也很好，只是太過沉迷這個信仰，並直指「日月明功」是造成他們家庭分裂的原因。「自從母親開始信『日月明功』之後就變了調，回到家都會跟她與弟弟傳教，她也認為，弟弟的死和該靈修團體有關。」

▼死者姐姐直指是日月明功害死弟弟。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲▼虐待示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

姊姊說發現弟弟不見後曾打電話詢問媽媽，但對方只回應不必擔心，「她正在幫弟弟戒毒」，不久後就傳出弟弟身亡的消息。許多人也跳出指名日月明功有集體批鬥的修行風氣，並且要求做一些奇異的儀式；日月明功創辦人陳巧明則強調一切都是子虛烏有、捕風捉影，無奈當志工「替社會行善」，卻鬧出這麼大風波

檢警研判，詹被母親以吸毒之名帶到默園，陳巧明下令對詹進行「公審」，指使成員綑綁毆打致死，認定她與「大總管」許愛珍、許愛珍丈夫劉享易及協助處理默園事務的「大弟子」林甫朋涉有嫌疑。最高法院2016年更將陳女判刑13年確定。

調查最後指出，黃芬雀因長期追隨陳女的帶領，也經常帶詹姓兒子到默園，2013年5月18日，陳女得知兒子當日上午返校打掃，有提前1個半小時出門的事，認為詹男說謊便不斷掌摑並質問行蹤，其他信徒也以水管、竹子輪流抽打他。詹男為了免去皮肉之苦，訛稱自己吸毒和販毒，沒想到陳女等人信以為真，便以戒毒為由將他囚禁「默園」長達18天並凌虐，詹男最後因無力起身而逝世。

ET快訊
快訊／5566第4位團員出現了！合唱《無所謂》有洋蔥
快訊／「我被開槍...」蘆洲男左後背中彈！一路走到醫院求救
好市多「懶人新神物」好吃又方便　網激推：一口氣吃3杯！
杜拜女網／謝淑薇雙打直落二奪冠！收下生涯第21冠

關鍵字：還願,日月明功,宗教,虐待,迷信,赤燭

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／氫化爐爆炸！白衣男遭「火柱噴射」衝上屋頂　只剩碎片飄落下…

影／機車猛撞計程車！後座女「騰空飛10m」爆頭亡…網嚇：夜市人生是真的

小米9「沙漠桌布」爆抄襲蘋果！官方發圖澄清：是雪山…掀網論戰

挑戰冰寒極限！陸客-5℃瑞士雪山「露鳥」解放爽翻　網全看傻

26歲空姐離奇墜樓毀容！失憶4年「變這樣」…反覆狂念：房間裡有壞人

深夜回家撞上陌生男！她手臂劇痛…一看「小血洞」　網嚇：3個月記得驗

影／多次約會都放鴿子！　「渣男友」怒邀已婚兄弟硬上她

你吃「元宵」還是「湯圓」？內行人揭5大差別　網：長知識了！

通車12年鋼纜斷裂！網傳深圳灣大橋「朝海面下垂」　路政署：目前安全

噁！公園河道驚見50死豬漂浮　全身腫脹發臭汙染水源

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

用「魚」發電！ 高二生釣出靈感 獲工程學科一等獎 有望赴美參展

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

鳴人遇基友佐助...2人浴室狂奔　魔性影片網笑翻：到底跑多久

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

吸貓患者挑戰14種口味的浪浪　鮮奶味、嬰兒味吸到停不下來

駕駛佔路肩堵救護車救父親！　女兒跪地磕頭求讓道死神仍上門

《還願》恐懼蔓延！網點名「日月明功虐死案」：真實事件才更嚇人

3萬輛計程車受惠！蔡英文幫小黃換新「最高補助35萬」　交部：5月上路

影／9p.m後大雨猛襲北部！週日全台「大範圍有雨」低溫探12℃　合歡山有望下雪

坪林「天泰茶莊」茶味入餐　古式炒茶絕活聽講古兼嚐鮮

癌嬤抓狂扯髮！阿公奔醫院：別怕我在　她秒冷靜燦笑「尪來了」全家淚噴

高中畢旅玩中南部「3天2夜5100元」　　他傻眼嫌貴...網看行程打臉了！

【瑪法達談星】十二星座02.20~02.26運勢！起伏跌宕　喜憂參半

修法改以「1hr為起租時數」Uber大嘆失望　交部：僅落實舊規定

再添3例！陸客違規帶豬肉品驗出非洲豬瘟病毒

只想耍廢、睡到自然醒！這8句冬天常見口頭禪　讓你大聲說出心底話

少年側錄與小女友視訊做愛　「好康逗相報」給友人然後…GG了

ABL／吳永盛對未來採取開放態度　夢想為中華隊出征

泰國網紅低成本Cos艾莉塔　手拿湯匙、鍋碗瓢盆當盔甲100%神還原

悟空、達爾變潮了？穿長版風衣現身在《七龍珠超：布羅利》

「電戰咆哮鯊」殲-15D準備服役　首艘國產航母將搭載6架

效法「海龍王」毛守義精神　兩棲營團結精誠海域殲敵

胸前釘下象徵榮譽的蛙牌　海龍蛙兵通過硬漢路挑戰

輕裝沙地運動磨練毅力　羅啟宏二次挑戰硬漢路喜獲蛙牌

崇拜《沉默的羔羊》漢尼拔　男大生「爆頭碎屍」同學…吃了他的肝！

空軍航院發明民生綠能技術　配合南向政策推廣東南亞

欠扁奴才比出「國際手勢」橘貓秒暴怒：484活膩了！？

生活熱門新聞

《還願》恐懼蔓延！網點名「日月..

嫩模悠閒喝星巴克　登機飛機走了

女兒7月孕肚跪救昏迷父！白沙屯..

高中畢旅5100元　他傻眼嫌貴

坐博愛座遭吼起身！骨折妹打臉正..

蓮花蠟燭突開花！阿嬤嚇爛放聲尖..

癌嬤抓狂扯髮！阿公1句暖話秒冷..

十二星座02.20~02.26..

蔡英文幫計程車換新「最高補助3..

他缺錢「提3方案」求救　姊姊回..

公主病排第三　讓男生只想玩玩的..

9p.m後大雨猛襲北！週日大範..

南半球女王玩《還願》連續做惡夢

男友硬從後面來　她一陣高潮愛上

更多熱門

相關新聞

《還願》主題曲原唱是草東沒有派對！

獨立樂團《草東沒有派對》2017年拿下最佳樂團、新人獎，今年替台灣團隊「赤燭」所製作的恐怖遊戲《還願》創作同名主題曲，而遊戲也在上架沒多久，火速造成熱潮，在Steam上獲得壓倒性的好評！

還願創辦人致歉：這不是赤燭立場

《還願》代理商唯晶科技火速切割喊告

《還願》慘遭大陸Steam下架

即／傷害13億人感情　陸版還願下架

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

快訊／5566第4位團員合唱《無所謂》　

30歲女「那邊爆腫像西瓜」：是狗害的

網激推！好市多「懶人新神物」

蔡瑞雪「我們公開了」緊牽許凱皓

《還願》恐懼蔓延！網點名「日月明功虐死案」

日河流驚現3.4公尺深海大烏賊

插畫家「超直白」認了整型！

嫩模悠閒喝星巴克　登機飛機走了

即／蘆洲男左後背中槍！一路走到醫院求救

多年感情就此結束...男走進女友住家　含淚上吊死在她的臥房

台南女嫌疑為失眠所苦　曾曝：再不睡要往生了

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹

台南清秀女失眠3天刺婦！強制送醫

女兒7月孕肚跪救昏迷父！白沙屯媽祖回頭摸手

福特全新Focus全台首撞

更多

最夯影音

更多

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

用「魚」發電！ 高二生釣出靈感 獲工程學科一等獎 有望赴美參展

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面