陸推全球首個AI女主播！　預計「兩會」正式上崗報新聞

▲新華社推出全球首個AI合成女主播。（圖／翻攝自新華社）

記者朱世凱／綜合報導

大陸第13屆政協和人大2次會議（兩會），將分別在3月3日和3月5日於北京舉行，官媒新華社近日指出，將推出全球首個AI合成女主播在「兩會」正式上崗報新聞；另外，19日最新推出的站立式AI合成男主播，也會搭檔參與「兩會」的採訪報導。

報導指出，AI合成主播在2018年11月舉行的世界互聯網大會上曾亮相，之後不斷測試升級，3個月來，一中一英兩位AI合成主播已生產3400多條新聞報導，累計時數長達1萬多分鐘；因此，新華社決定讓AI合成女主播於3月再登場，報導「兩會」相關內容。

同時，她也找到搭檔，以新華社主播「邱浩」為原型，研發出名為「新小浩」的AI合成主播。據悉，這種AI合成主播的優勢在於可以提升電視新聞的製作效率、降低製作成本，還有在突發報導中快速生成新聞畫面，提高報導時效和品質，使用者只需要輸入新聞文本，合成主播就能用和真人一樣的聲音進行播報，而在播報的過程中的嘴形、面部表情等也能與真人主播完全吻合。

▼新華社英語AI合成主播。（圖／翻攝自新華網）

合成主播是搜狗與新華社合作開發，產品亮點在於搜狗未來人工智慧的核心技術「搜狗分身」，這是搜狗人工智慧的核心技術之一，誕生於搜狗「自然交互+知識計算」這一人工智慧理念之下，能夠利用搜狗的AI能力，從圖像表情，聲音語言習慣，邏輯思維等層面對AI進行擬人化訓練，然後複製出人類的AI分身，進而說明人類提高資訊表達和傳遞的效率。

由於站立式AI合成主播不僅能坐著播報新聞，還可站起來，帶著手勢、姿態等多種肢體動作播報新聞，讓「兩會」採訪播報更加有看頭。不過牛津大學教授伍爾德里奇（Michael Wooldridge）卻對此持反面意見，他說，若觀眾連續觀看AI合成主播，可能會有影像整體扁平、播報沒有節奏、抑揚頓挫的感覺，「如果只是讓觀眾看動畫，他們就完全失去與主播的聯繫了。」