　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／氫化爐爆炸！白衣男遭「火柱噴射」衝上屋頂　只剩碎片飄落下…

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者朱世凱／綜合報導

江蘇省泰興市去年發生一起氫化爐閃爆意外，一間醫藥化工公司的氫化爐在撤換催化劑的作業過程中，爐內突然閃爆，王姓員工當場被「爆炸衝擊波」噴飛至屋頂，最終只剩碎片落下。醫護人員到場時確認王男身亡，事故原因分析，王男在氫化爐人孔打開的狀態下開啟真空泵，使得空氣與爐內氣體形成爆炸性混合氣體，再遇上催化劑後便引發閃爆。

▼工安意外造成王男被火柱噴飛死亡。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲▼工安意外造成王男噴飛死亡。（圖／翻攝自騰訊視頻）

綜合陸媒報導，這起工安意外發生在揚子醫藥化工有限公司，該公司在2018年5月2日全廠停產檢修，1號氫化爐在5月3日0點53分反應結束，經過靜置和壓料作業，並進行2次乙醇洗滌作業後，5點44分注入自來水並開啟攪拌，直到事故發生。

5月3日下午，加氫車間副主任王男進行1號氫化爐撤換催化劑作業，將氫化爐人孔打開。影片顯示，王男打開爐上真空閥，使大量空氣進入1號氫化爐，與爐內乙醇蒸汽形成爆炸性混合氣體，王男隨後走到該爐人孔口邊，用水沖洗1號氫化爐攪拌槳葉和釜壁上的殘餘催化劑。

▼火柱強力衝擊讓王男消失在鏡頭前，最後剩碎片落下。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲▼工安意外造成王男噴飛死亡。（圖／翻攝自騰訊視頻）

不料洗滌過程中突然發生閃爆，一條火柱由爐內衝出，讓王男當場從原地消失只剩碎片飄落，一旁工作人員嚇得趕緊離開，並立刻打電話向醫護人員求助。

事故報告內容指出，王男並沒有按照作業程序，在氫化爐人孔打開的狀態下，應該充入氮氣保護，但他卻打開真空泵，使大量空氣吸入反應爐內，形成爆炸性混合氣體，同時催化劑雷尼鎳（Raney Nickel）遇上空氣後自燃，才會發生憾事。

ET快訊
嫩模悠閒喝星巴克　提早5分到登機口驚「飛機走了」
世界盃／完美招牌湯瑪士迴旋　李智凱鞍馬再奪金！
轟東區沒落！羅霈穎「驚人百萬收租」　4億房產大亨身家曝光

關鍵字：氫化爐,閃爆,火柱

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／機車猛撞計程車！後座女「騰空飛10m」爆頭亡…網嚇：夜市人生是真的

小米9「沙漠桌布」爆抄襲蘋果！官方發圖澄清：是雪山…掀網論戰

挑戰冰寒極限！陸客-5℃瑞士雪山「露鳥」解放爽翻　網全看傻

26歲空姐離奇墜樓毀容！失憶4年「變這樣」…反覆狂念：房間裡有壞人

深夜回家撞上陌生男！她手臂劇痛…一看「小血洞」　網嚇：3個月記得驗

影／多次約會都放鴿子！　「渣男友」怒邀已婚兄弟硬上她

你吃「元宵」還是「湯圓」？內行人揭5大差別　網：長知識了！

通車12年鋼纜斷裂！網傳深圳灣大橋「朝海面下垂」　路政署：目前安全

噁！公園河道驚見50死豬漂浮　全身腫脹發臭汙染水源

解放軍藉「台海衝突」練兵？　美專家：2049年前機率不大

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

2歲萌娃餵小鹿吃蘿蔔+上禮貌課　「說謝謝才可以吃」...網：融化了

無良婦科醫生加重麻醉伸狼爪！　妻落淚挺老公：放我們一條活路

台中火鍋「屠龍套餐」霸氣上桌！　50隻龍蝦＋150oz大肉盤超浮誇

宋達民有意生第四胎　洪百榕：我已經收工了！

21歲正妹醉倒Uber半小時叫不醒　警忍笑Call 「母老虎」前來接她！

押韻掰！說客改念「ㄕㄨㄛ」客　陸為「習慣用法」修改傳統讀音

影／5車連環撞！精神病男持刀砍母後「上路爆衝」　

影／氫化爐爆炸！白衣男遭「火柱噴射」衝上屋頂　只剩碎片飄落下…

李克強批人行：融資激增將帶來新的潛在風險

影／機車猛撞計程車！後座女「騰空飛10m」爆頭亡…網嚇：夜市人生是真的

「最強致癌物」黃麴毒素B1超標！京東在售花生醬出包

同婚合法微博熱搜獲「4億關注」　陸網友：可以去台灣結婚嗎

習近平：深化金融供給側結構性改革　增強金融服務實體經濟能力

眉毛哥「想不想看我的XX」傳下體照...經紀人：是堂哥盜號！

華聞快遞／北京去年遷出780戶企業　科技推廣、應用服務業佔​​三成

2020擔任國民黨總統副手？　張善政：沒有考慮

押韻掰！說客改念「ㄕㄨㄛ」客　陸為「習慣用法」修改傳統讀音

3萬人擠爆三重看禿子！韓國瑜大進場　阿嬤爬椅子摔倒送醫

成就夢想！《英雄聯盟》校際盃開放報名 冠軍獎金15萬

台北燈節踩街嘉年華遊行24日登場　必看交通管制懶人包

ABL／吳永盛加盟首秀　夢想家109比101對香港東方4連勝

河口躺「3.4公尺深海大烏賊」嚇瘋民眾　日網憂：大地震前兆

TOYOTA「神車ALTIS」大改款3／27發表！油電動力首次搭載

牛市大反撲！元月基金規模破2.7兆　達史上第七大

FILA揪頑童推「闇黑鋸齒鞋」開賣時間公布！　超帥細節搶先看

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

大陸熱門新聞

佔路肩堵救護車！她下跪求讓道…..

「狗舔手傷口」患狂犬病！童病發..

13歲女童靠代寫作業　月入4...

廣州成衣廠月薪7萬　仍招嘸工

兩岸再戰「一國兩制」　陸委會連..

小米9「沙漠桌布」爆抄襲蘋果

26歲空姐離奇墜樓毀容！失憶4..

特斯拉Model 3提早到貨上..

杭州房東21坪套房月租1.8萬..

機車撞計程車！後座女拋飛爆頭亡

小吳傳下體照　經紀人：堂哥盜號

氫化爐爆炸！男遭「火柱噴射」衝..

電梯內非禮女子！色狼遭踢蛋撞臉

13歲女童寒假幫人代寫作業賺上..

更多熱門

相關新聞

西安朱雀熱力公司火警1人輕傷

今天上午11點左右，陝西省西安市碑林區的朱雀熱力公司傳出火警，現場濃煙滾滾還出現閃爆情況，造成1名施工人員受到輕傷。消防部門獲報後迅速趕赴現場，很快就將火勢撲滅，所幸並無傳出重大災情。

屁孩丟鞭炮到人孔蓋　1秒被炸飛3公尺

火柱射出轉彎　屏東外海驚見UFO

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

正妹看病私密處很髒！醫竟夾出套套

佔路肩堵救護車！她下跪求讓道…爸爸送醫亡

即／台南隨機殺人！女遭猛刺腸子外露

幫把妹害賠50萬　他恨18年殺好友

即／台南刺殺案女嫌曝光！婦中4刀腸子外露

他門口停車消失3天！屋主崩潰：這是笨

坐博愛座遭吼起身！骨折妹打臉正義魔人

蔡依林胸前1塊布　轉正面「掉出北半球」辣翻

多年感情就此結束...男走進女友住家　含淚上吊死在她的臥房

宋慧喬爆婚變！經紀公司回應了

約好結婚！男友車禍亡「卻來電」她秒爆哭

子瑜近照曝光　「染成這髮色」美翻

人妻婚後拒絕滾床單　竟出軌懷孕

全聯工讀生被奧客「整串衛生紙砸臉」

南半球女王玩《還願》連續做惡夢

更多

最夯影音

更多

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面