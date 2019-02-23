影／氫化爐爆炸！白衣男遭「火柱噴射」衝上屋頂　只剩碎片飄落下…

記者朱世凱／綜合報導

江蘇省泰興市去年發生一起氫化爐閃爆意外，一間醫藥化工公司的氫化爐在撤換催化劑的作業過程中，爐內突然閃爆，王姓員工當場被「爆炸衝擊波」噴飛至屋頂，最終只剩碎片落下。醫護人員到場時確認王男身亡，事故原因分析，王男在氫化爐人孔打開的狀態下開啟真空泵，使得空氣與爐內氣體形成爆炸性混合氣體，再遇上催化劑後便引發閃爆。

▼工安意外造成王男被火柱噴飛死亡。（圖／翻攝自騰訊視頻）

綜合陸媒報導，這起工安意外發生在揚子醫藥化工有限公司，該公司在2018年5月2日全廠停產檢修，1號氫化爐在5月3日0點53分反應結束，經過靜置和壓料作業，並進行2次乙醇洗滌作業後，5點44分注入自來水並開啟攪拌，直到事故發生。

5月3日下午，加氫車間副主任王男進行1號氫化爐撤換催化劑作業，將氫化爐人孔打開。影片顯示，王男打開爐上真空閥，使大量空氣進入1號氫化爐，與爐內乙醇蒸汽形成爆炸性混合氣體，王男隨後走到該爐人孔口邊，用水沖洗1號氫化爐攪拌槳葉和釜壁上的殘餘催化劑。

▼火柱強力衝擊讓王男消失在鏡頭前，最後剩碎片落下。（圖／翻攝自騰訊視頻）

不料洗滌過程中突然發生閃爆，一條火柱由爐內衝出，讓王男當場從原地消失只剩碎片飄落，一旁工作人員嚇得趕緊離開，並立刻打電話向醫護人員求助。

事故報告內容指出，王男並沒有按照作業程序，在氫化爐人孔打開的狀態下，應該充入氮氣保護，但他卻打開真空泵，使大量空氣吸入反應爐內，形成爆炸性混合氣體，同時催化劑雷尼鎳（Raney Nickel）遇上空氣後自燃，才會發生憾事。