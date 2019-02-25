Mate X要價8萬！華為晶片業務副總：技術成熟後5G手機價格會降

▲華為發布新摺疊5G手機。（圖／翻攝自微博@華為手機）

大陸中心／綜合報導

隨著三星和華為相繼發表自家5G摺疊螢幕手機，而兩者的價格分別為1980美元（約新台幣6萬元）與2299歐元（約2600美元、新台幣8萬元），這樣驚人的價格又創出了智慧手機定價的新高，許多人應該很好奇未來5G手機都會賣這麼貴嗎？據華為高管表示，5G才剛開始加上折疊功能才會造成價格提高，隨著技術成熟後，價格會慢慢降下來。

目前，折疊螢幕手機的折疊方式有好多種，現有三星Galaxy Fold的向內折疊，華為Mate X則帶來向外折疊。據了解，華為Mate X搭載華為首款7nm 5G多模晶片巴龍5000及麒麟980處理器，下載速度高達4.6Gbps，意味著下載1G電影僅需3秒。

▲華為首款5G折疊螢幕手機Mate X。（圖／記者洪聖壹攝，下同）

此外，「HUAWEI Mate X」還搭配55W超級快充，加上4500mAh大容量高密度電池，最大限度滿足5G時代的全新續航需求。據悉，華為的超級快充技術30分鐘即可充電85%。另一方面，Mate X全球率先同步支持SA和NSA組網方式，當營運商切換到SA組網時無需換機，是一款真正的5G手機。Mate X的智慧雙卡設計分別支持4G和5G，並支持全球漫遊。

華為消費者業務CEO余承東在2019世界行動通訊大會（MWC 2019）上公佈了Mate X售價2299歐元（約新台幣8萬元），這一價格又創出了智慧手機定價新高。而對於未來5G手機是否都這麼貴？華為無線終端晶片業務部副總經理王孝斌接受澎湃新聞記者專訪時表示，5G剛開始加上折疊螢幕導致機器價格比較高，這並不意味著未來5G手機整體價格都比較高，隨著規模擴大和技術成熟後，5G手機價格會慢慢降下來。

最後，由於還要與營運商進行5G方面測試，華為Mate X可能在6月份左右對外正式銷售。