　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

摺疊手機值不值得買？3C達人：產品初期不須講求CP值

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲華為發布新摺疊5G手機。（圖／翻攝自微博@華為手機）

▲華為摺疊手機。（圖／翻攝自微博@華為手機）

記者邱倢芯／台北報導

今年的世界通訊大會（MWC）前，許多手機大廠們皆推出5G與摺疊手機，其中最引人注目的，就是華為推出了八萬元的摺疊手機；一部行動裝置要價不菲，到底值不值得消費者購買？3C達人廖阿輝分析，這一類的手機初期都僅有技術宣示意味，消費者若是想要購買，無論是功能或是CP值都不須太過講求。

今年所推出的新技術手機價格都偏貴，因此廖阿輝認為，其原因在於初期新技術手機的零組件價格較高，因此許多裝置價格都相當驚人。

除此之外，這一類手機目前在技術上仍有許多困難需要突破，例如像是曲面螢幕的保護，或是手機體積、翻轉螢幕等問題都需要時間解決；因此，產品一開始對於消費者而言無論功能、價格、CP值等都絕對不划算。

也因為價格飄偏高，所以無論是5G或摺疊手機初期的出貨量都不會太高，且對於華為與三星等手機廠商來說，一開始「技術宣示」的意味較高，出貨數字可能不會是這些廠商關注的重點。廖阿輝指出，5G與摺疊手機比較像是現在供應鏈與手機廠商，在目前手機產品同質性過高的情況下，尋求產品差異性的一個新希望。

不過廖阿輝也認為，這一類旗艦機產品初期仍有其市場，不過大多都會是金字塔頂端，或者是喜愛科技型、追流行的消費者，才有可能會買單。

ET快訊
我來了！雄女學霸前男友學測滿級分　可望進台大醫科「3人同校」
這題你會？國小「動動腦作業」難倒萬人　網「一條線神解」
熱褲妹「美腿全露」逛夜市　一看是TWICE 3門面女神！
奧斯卡完整得獎名單／《幸福綠皮書》拿下最佳影片

關鍵字：摺疊手機,華為,三星

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LINE「新版」換機流程上線　貼心詢問匯入備份檔

摺疊手機值不值得買？3C達人：產品初期不須講求CP值

Sony Xperia 1亮相：21:9 4K螢幕、高通S855、眼球追蹤拍照

微軟第二代隔空抓物裝置Hololens 2發表！想要當《一級玩家》要花11萬

OPPO副總裁曬折疊手機照　撞臉Mate X被網友酸「使用公模」

「無孔化」正夯！手機廠為何紛紛取消3.5mm耳機孔

燦坤開放S10線上購物＋全門市預購　獨家送1萬3原廠配件、舊換新最高手機免費

三星新機3/8開賣　中華電Galaxy S10+ 512G限時折價5,000元

折疊iPhone問世時間未定　設計師渲染圖率先曝光　

高通總裁小米場站台　讚揚5G技術將讓一切變得更好

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

長期胃酸逆流不要瘋狂吃藥！　理科先生：先改變生活型態

孫安佐公主抱19歲Q妹超Man！　調皮用「二頭肌訓練」上下舉起

袁詠儀出送命題「不年輕了」　張智霖回答完全是高手！

太甜！張嘉倪打籃球狂撒嬌　老公把她背上肩教投籃>///

公園看肖年人跳舞「舞魂上身」　阿伯偷瞄現學現賣還加碼頭轉

LINE「新版」換機流程上線　貼心詢問匯入備份檔

摺疊手機值不值得買？3C達人：產品初期不須講求CP值

Sony Xperia 1亮相：21:9 4K螢幕、高通S855、眼球追蹤拍照

微軟第二代隔空抓物裝置Hololens 2發表！想要當《一級玩家》要花11萬

OPPO副總裁曬折疊手機照　撞臉Mate X被網友酸「使用公模」

「無孔化」正夯！手機廠為何紛紛取消3.5mm耳機孔

燦坤開放S10線上購物＋全門市預購　獨家送1萬3原廠配件、舊換新最高手機免費

三星新機3/8開賣　中華電Galaxy S10+ 512G限時折價5,000元

折疊iPhone問世時間未定　設計師渲染圖率先曝光　

高通總裁小米場站台　讚揚5G技術將讓一切變得更好

無印良品2款礦泉水致癌物超標　避免「溴酸鹽」過量2招自保

叩叩叩！垃圾桶「蹦出大眼喵」　網嚇丟手機：恐怖箱吧

墨西哥首間寵物血庫成立！　熱血貓狗拯救眾多同伴生命

安心亞穿白紗羞激吻　禾浩辰自豪持久力：快把我搞死！

歐洲舞台首次搬進台北！　《鐘樓怪人》全本全景視覺體驗

純白系+陽光玻璃窗！南投IG人氣蠻荒咖啡　賞日月潭綠意美景

跟球球交往中？她拍MV說溜嘴　哲哲正面解答「女友身份」！

毛小孩有福！北市「寵物、健身、機車」店面可進住宅區

小水獺學游泳主人玩耍中暗算　腳滑落水嚇逃：不玩了QQ

沖繩春訓／奈良情侶愛大王！特製王柏融球衣加印我國國旗

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

3C家電熱門新聞

華為5G摺疊機來了　一支8萬台..

全球首款5G折疊屏手機要台幣8..

全球首款5鏡頭手機售價免2.2..

三星、華為、小米、OPPO的5..

Sony新旗艦改名Xperia..

手機廠為何紛紛取消3.5mm耳..

LG發表2款5G手機、G8首創..

小米9搶先體驗：歷年最美小米機

OPPO副總裁曬折疊手機照　撞..

設計師折疊iPhone渲染圖曝..

中華電S10+ 512G限時折..

同樣是指紋辨識　三星Galax..

高通總裁讚揚5G技術將讓一切變..

離線不想被臉書追蹤位置　安卓版..

更多熱門

相關新聞

美對華為鬆綁態度未明　華為高管嗆：川普意識到美國5G技術落後

美國總統川普日前透過推特（Twitter）表示，希望美國盡快推出5G、6G技術，否則就會落後。就在美方尚未確認鬆綁華為的同時，這則推文竟被華為高管拿來做文章，輪值董事長郭平表示，川普對5G的需求，可能意識到美國在這方面的落後，華為在全球5G領域已領先對手一年。

華為王孝斌：技術成熟後5G手機價格會降

OPPO副總裁曬折疊手機照　撞臉Mate X被酸使用公模

禁用華為產品，合乎台灣的利益嗎？

中華電S10+ 512G限時折價5,000元

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

《還願》慈孤觀音引議　網：已招來不善

住宅轉租新制6/1上路　電費、押金上限全改

他借3600擺攤　8天狂吸7.8萬

孫安佐新對象超萌真面目曝光：她是我的菜

好市多驚瞥「斷貨神物」！網哭：終於等到

國小作業難倒家長　一條線神破解

打壓韓國瑜？晚宴等不到吉隆坡市長

66歲母扛蔬菜台北→台南！遭媳婦嗆噁爛

「肥胖部位圖」驚曝光！少吃2樣瘦全身

是真的！金鍾國甜喊宋智孝：老婆～

公婆用手狂彈兒子小GG！婆婆「恐怖回答」讓她崩潰

《還願》最驚恐場景！網QQ：毛炸了

不是情慾！伴侶有10跡象＝真的愛你

17歲少年借400萬名車　撞護欄四輪朝天嚇呆

男友「6超甜小舉動」＝認定妳是老婆

更多

最夯影音

更多

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面