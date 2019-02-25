摺疊手機值不值得買？3C達人：產品初期不須講求CP值

▲華為摺疊手機。（圖／翻攝自微博@華為手機）

記者邱倢芯／台北報導

今年的世界通訊大會（MWC）前，許多手機大廠們皆推出5G與摺疊手機，其中最引人注目的，就是華為推出了八萬元的摺疊手機；一部行動裝置要價不菲，到底值不值得消費者購買？3C達人廖阿輝分析，這一類的手機初期都僅有技術宣示意味，消費者若是想要購買，無論是功能或是CP值都不須太過講求。

今年所推出的新技術手機價格都偏貴，因此廖阿輝認為，其原因在於初期新技術手機的零組件價格較高，因此許多裝置價格都相當驚人。

除此之外，這一類手機目前在技術上仍有許多困難需要突破，例如像是曲面螢幕的保護，或是手機體積、翻轉螢幕等問題都需要時間解決；因此，產品一開始對於消費者而言無論功能、價格、CP值等都絕對不划算。

也因為價格飄偏高，所以無論是5G或摺疊手機初期的出貨量都不會太高，且對於華為與三星等手機廠商來說，一開始「技術宣示」的意味較高，出貨數字可能不會是這些廠商關注的重點。廖阿輝指出，5G與摺疊手機比較像是現在供應鏈與手機廠商，在目前手機產品同質性過高的情況下，尋求產品差異性的一個新希望。

不過廖阿輝也認為，這一類旗艦機產品初期仍有其市場，不過大多都會是金字塔頂端，或者是喜愛科技型、追流行的消費者，才有可能會買單。