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陸籲全面恢復兩岸直航　陸委會：「沒回頭客」對航司沒吸引力

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸方日前致函，要求我方恢復烏魯木齊、蘭州、西安等兩岸航點的直航。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑16日表示，這些點都是旅遊點，基本上只有台灣旅客會飛過去，陸方是沒有人會飛過來的，「回來時沒有客人，沒有回頭客，對航空公司來說是沒有吸引力的。」

梁文傑在例行記者會上提到，陸方是在4月7日來函，希望開放包含烏魯木齊在內的航點，當時正值國民黨主席鄭麗文訪陸，所以就判斷可能出現在之後的惠台措施裡。

梁文傑指出，對於陸方的要求，政府當然會進行評估，所以空運小兩會之間的協商、溝通管道，其實還算正常運作，有什麼要求，都會來做考慮。

▼大陸「國航」班機。（圖／CFP）

▲▼ 中國國際航空公司,中國國航,Air China。（圖／CFP）

不過，梁文傑也坦言，烏魯木齊、蘭州，還有西安等航點，基本上只有台灣的旅客會飛過去，陸方是沒有人會飛過來的，「飛機載客過去，回來時沒有客人，沒有回頭客，對航空公司來說是沒有吸引力的。」

梁文傑認為，對於台灣旅客來說，並不會要求大陸所有旅遊點都要有直航，這辦不到，也不現實，例如台灣旅客到歐洲旅遊，華航、長榮、星宇就是9個點，到了之後再自己轉機，「你要去巴賽隆納，可能就飛巴黎再轉機，要去華沙、匈牙利、克羅埃西亞也同樣。」

梁文傑還說，大陸的國內航空公司航線非常多，以台北飛西安來講，若直飛來回的話，大概票價會開1.5萬元至2萬元（新台幣）；但若飛上海再轉機，大概是8千至1.2萬元（人民幣），「價差7、8千元，很多人不會覺得非要從台北直飛西安不可。」

梁文傑強調，航點的問題，要隨著觀光客、觀光團的問題解決之後，給航空公司一個「回頭客」、「回載率」的保證，那拓展航點才會比較實際，「我們還會對這些航點繼續評估。這樣的互相溝通或是聯繫，當然還是有必要。」

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