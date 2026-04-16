陸客自由行要談啥？陸委會：數額管理、保險機制等

▲士林夜市是陸客來台旅遊的熱門景點。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡紹堅／台北報導

對於中國大陸開放上海、福建陸客來台自由行，我方政府強調必須透過先「小兩會」溝通協調。陸委會副主委、發言人梁文傑16日進一步解釋，必須溝通的問題非常多，包含數額，以及保險機制等。

梁文傑在例行記者會上提到，數額的問題，過去是以整個大陸來算，一天有多少人可以配合，但現在只有上海與福建，這就不知道要怎麼算了，「是要用上海加福建的人數，除以整個大陸的人數，再跟過去數字相乘嗎？這不是很確定，所以光是數額可能就要討論一下。」

梁文傑指出，旅行團來台的話，有旅遊險，但個人來台的話，遇上什麼風險，有沒有相關的機制可以處理，這可能也要談一下，「這些問題都是必須要處理的啦！」

梁文傑強調，現在就是先看情況，因為陸方兩個月前有宣布上海團客到金門、馬祖，這個部分要先開，所以優先處理這個問題。

政府過去對陸客採取「數額管理」，其中自由行名額是逐步放寬的，2011年剛開放時，試點城市每日上限約500人，之後擴大到1000人；2013年起陸續調升至2000人、3000人、4000人，2015年提高到5000人，至2016年底進一步放寬至每日6000人上限。