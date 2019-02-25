OPPO副總裁曬折疊手機照　撞臉Mate X被網友酸「使用公模」

▲ OPPO折疊螢幕手機。（圖／擷取自沈義人微博，下同）

科技中心／綜合報導

華為才剛在MWC發表了一隻高達8萬台幣的折疊5G手機Mate X，今日中午，大陸另一手機品牌OPPO的副總裁沈義人就在微博上發了一系列折疊手機照片，說是OPPO自行研發的折疊螢幕手機，但外型卻與華為Mate X如出一轍，被網友譏是「使用公模」。

OPPO副總裁沈義人在微博上展示了一款折疊螢幕手機，從外觀上看和華為剛剛發布的Mate X十分相似，沈義人表示，「目前這個階段看來，折疊後除了屏幕變大，和可以折疊一下，並沒有帶來用戶體驗上的巨大提升，如果真想要的請轉發，看看想要的人多麼?人足夠多的話可以考慮是否量產。」表示了OPPO還在考慮是否要量產這支折疊手機。

看過這幾張圖後，底下也有網友留言評論「原來華為也是一個公模」、「不錯，原來都是公模」、「和華為那個沒區別呀」。但沈義人否定了這種說法，他回應表示「這是自己研製的，不是工（公）模」。

而對於折疊手機是否需要量產，有網友則表示「實用性不高，還貴」、「感覺不實用，技術不成熟」、「不實用，不用量產」、「用處沒那麼多，價格貴太多了」、「別量產，建議升級為平板」，可見網友對折疊手機接受度仍然不高。