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小米9「沙漠桌布」爆抄襲蘋果！官方發圖澄清：是雪山…掀網論戰

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▲▼小米9沙漠動態桌布被指抄襲蘋果。（圖／翻攝自小米官網）

▲小米9沙漠動態桌布被指抄襲蘋果。（圖／翻攝自小米官網）

記者朱世凱／綜合報導

小米9在亮相前一直受到愛用者的關注，小米創辦人兼執行長雷軍也持續釋出新消息，20日正式上市後更讓用戶驚豔。不過科技新聞網The Verge卻在當天發表一篇題目為《小米就是忍不住要抄襲蘋果》（Xiaomi just can’t help brazenly ripping off Apple）的文章，內容指出小米9的動態桌布抄襲蘋果macOS Mojave內建的沙漠動態桌布

報導分析，蘋果MacOS Mojave的沙漠動態桌布會隨時間變化改變日夜景色，「沙漠被一條漂亮的波浪曲線分割開來，隨著時間而變化；在白天可以看到明亮的沙漠，晚上則可以見到夜幕下的場景，這是一項靈巧且特別的特效。」不過這項功能卻被小米9抄襲，不僅功能相似，就連畫面也幾乎一樣，「這種令人尷尬的缺點顯而易見，根本是厚顏無恥（shamelessly）。」

▼MacOS Mojave發表：讓筆電桌面自動變整齊、新增暗黑模式 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲MacOS Mojave發表：讓筆電桌面自動變整齊、新增暗黑模式 。（圖／記者洪聖壹攝）

報導也提到，小米抄襲的舉止與他們在過去幾年一直累積的設計和工程信譽背道而馳。「這表明小米完全不願意自己想點子，如果小米連自己都不信任，憑什麼取信於消費者呢？」對此，小米公關部經理徐潔雲在微博發文指出，小米9的桌布是「雪山」而不是「沙漠」，並發出原圖片澄清。

他表示，「嗯，又到了闢謠說明時間。小米9動態壁紙（桌布），是雪山，不是沙漠，看看素材原圖跟實機效果，可見雪山遠山。望周知。」這番發言引起網友討論，支持者認為因為小米壓縮行業利潤，才成了行業公敵；不過多數人卻說，小米「指沙為雪」、「雪山不是白色的嗎？」、「違背自然常識」、「抄襲就抄襲，嘴硬」、「腦粉又開始護航」。

▼小米公關部經理徐潔雲發文澄清。（圖／翻攝自徐潔雲微博）

▲▼小米公關部經理徐潔雲發文澄清。（圖／翻攝自徐潔雲微博）

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關鍵字：小米9,蘋果,macOS Mojave,小米,抄襲,動態桌布,徐潔雲

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