美對華為鬆綁態度未明　華為高管嗆：川普意識到美國5G技術落後

▲華為輪值董事長郭平。（圖／網易）

記者蔡浩祥／綜合報導

美國總統川普日前透過推特（Twitter）表示，希望美國盡快推出5G、6G技術，否則就會落後。就在美方尚未確認鬆綁華為的同時，這則推文竟被華為高管拿來做文章，輪值董事長郭平表示，川普對5G的需求，可能意識到美國在這方面的落後，華為在全球5G領域已領先對手一年。

截至目前，美方並未就是否鬆綁華為有明確定調，川普21日推文稱，希望美國透過競爭勝出，而不是把目前更為先進的技術擋在外。同日，國務卿蓬佩奧歐警告盟國，美國將不會與使用華為設備的國家分享情報，也不會與這些國家合作。

英國《金融時報》認為，川普的態度，似乎表明他不願簽署全面禁止華為的命令，有意為中美曠日持久的貿易談判預做鋪陳。

▲川普推文。（圖／Twitter）

但，細看川普在21日的兩則推文，隻字未提及華為。第一則原文是：「我希望在美國儘快推出5G、甚至6G技術，比現行標準更強大、快速和智能。美國公司必須加緊努力，否則就會落後」。

第二則原文則是「沒有理由我們應落後於這一未來發展的明確事宜上。我希望美國透過競爭贏得勝利，而不是阻止目前更先進的技術。我們必須永遠是領導者，特別是在令人興奮的技術世界領域」。

▲川普推文。（圖／Twitter）

郭平24日出席在巴賽隆納舉辦的世界移動通信大會（MWC）表示，「我注意到川普總統的推特，他說美國在未來需要更快、更智能的5G，甚至6G，他已經意識到美國在這方面落後了，我認為他的信息是清晰和正確的」。

他認為，那些針對華為的行政命令「沒有必要，也不該發布」，坦言「華為目前正面臨所謂的網絡安全方面的挑戰，而這一切都是由「某個大國」操控的」、「美國並不代表整個世界，華為沒有美國市場也能取得成功」。

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