27歲帥警激似林志穎！6年後照片曝光「長這樣」…網笑：很操齁

▲27歲帥氣員警被網友比喻是林志穎。（圖／翻攝自梨視頻）

記者朱世凱／綜合報導

6年前是林志穎，6年後變成這樣！貴州省六盤水市的27歲員警滾枝森近日在網路上爆紅，因為他在網路上自曝6年前的照片，讓網友紛紛直呼「當警察很操齁！」滾枝森表示，他總共收到一百多條回覆和讚數，局裡宣傳工作的同事看到後，也把照片拿去發微博，沒想到同樣受到熱烈回應。他笑說，「我現在比較擔心姻緣的問題！」

▼年輕時仍有烏黑茂密的頭髮。（圖／翻攝自梨視頻）

6年前的滾枝森不僅外表好看，頭上也有濃密的頭髮，甚至被網友說與林志穎相似，不過他的髮際線目前已經退到後腦勺，成了路邊的光頭大叔。幾天前，他在朋友圈發布一系列自己6年前後的對比照片，雖然得到朋友們無情嘲諷，卻也意外爆紅，被網友比喻「林志穎變成郭德綱」。

據悉，滾枝森1992年出生，是中國人民公安大學畢業後考入六盤水市公安局鐘山分局，從警只有三年。滾枝森說，他以前也有掉髮的情況，只是比較輕微，從警之後掉髮速度加快了。「或許是熬夜加班太多了吧，應該不是遺傳，因為家中長輩沒有掉髮禿頭的，69歲的父親現在頭髮也比我多。」

▼「林志穎變成郭德綱」。（圖／翻攝自梨視頻）

他也說，分局內還有其他3人也有相似情況，但是頭髮沒了影響最大的就是不容易找到女友。「我這種的，別人一看就以為你很大年紀了，人長得又醜，工作又忙，而且警察職業本身也比較危險，別人都有顧慮。前段時間朋友介紹了一個對象，見了一面就沒有下文了。」

滾枝森表示，「我大學畢業找工作的時候就開始掉髮，那時候也比較焦慮，但掉得慢。最近兩三年掉得太快了，如果不從事警察這個職業，至少可能不會在找對象、結婚之前就掉成現在這樣吧。」但他也樂觀地說，「我不後悔！因為我主要處理一些聚眾鬥毆、尋釁滋事、故意傷害方面的案子，有些人（嫌疑人）還害怕光頭呢。」

▼掉髮後的滾枝森感覺更有殺氣。（圖／翻攝自梨視頻）