二戰B-17拚命閃避他「改道」墜毀…男童替10位殉職軍人掃墓75年

▲擔心傷害男童而改道墜毀的殉職飛行員。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

第二次世界大戰期間，英國曾發生一件令人感傷的意外。1944年還只是8歲孩童的福爾茲（Tony Foulds），與朋友在雪菲爾（Sheffield）的安德克里夫（Endcliffe）公園玩耍時，目睹一架美國B-17轟炸機低空飛向他們，不過戰機最終卻改道墜毀在別處。男童事後得知，這些殉職飛行員是擔心傷害他們才犧牲的，因此為這些英雄默默打掃紀念碑長達75年。

據英國廣播公司（BBC）報導，福爾茲回憶過去時說道，他看見一架受到毀損的美國轟炸機從頭頂飛過，飛行員向他們揮手，福爾茲與朋友也一同揮手回應；不過等到飛機越來越靠近時，他才轟炸機正在大量漏油，甚至能夠從被炸毀的機尾看見陽光穿透過來。「他們犧牲的壯舉，這的令人難以置信。」

他後來得知，這架飛機一直試圖在公園內墜毀，因為這裡是他們唯一可以迫降的綠地，但飛行員擔心傷害到福爾茲和他的朋友而改道，最終發動機失靈，墜毀在他處。當時還是孩童的福爾茲自1944年起，便一直默默地為殉職飛行員舉行紀念活動，並且打掃紀念碑長達75年之久。

▼福爾茲替犧牲的飛行員掃墓75年。（圖／達志影像／美聯社，下同）

報導指出，當時轟炸機上的10名殉職人員包含上士埃斯塔布魯克斯（Harry Estabrooks）、上士梅菲爾德（Robert Mayfield）、中士羅賓斯（Maurice Robbins）、中士安布羅西奧（Vito Ambrosio）、中士塔特爾（Charles Tuttle）、中士威廉斯（George M. Williams）、中尉赫南德斯（Melchor Hernandez）、中尉亨弗萊（John W. Humphrey）、中尉柯蒂斯（Lyle Curtis）、中尉兼飛行員克里斯豪澤（John Kriegshauser）。

BBC記者沃克（Dan Walker）有次恰好碰上福爾茲，隨即在推特表示自己碰上一位了不起的人，「我甚至哽咽到無法說話。」據悉，福爾斯也曾遇見殉職飛行員的家屬，他說他們是「值得敬愛的人」。

英國皇家空軍與美國空軍22日舉行轟炸機機組人員殉職75週年紀念儀式， F-15飛行編隊在雪菲爾上空飛行而過，或許那架墜毀的轟炸機仍在福爾茲心中翱翔。福爾茲的女兒說，「我們每天都在聽他說這個故事，他不會停止說下去的，因為福爾茲很高興也希望看到其他人被這事所感動。」