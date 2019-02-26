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星爺式躲貓貓！2歲女鵝「小臉埋柱子後」身體在外面　網笑哭：你看不到我～

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲這真的是在玩躲貓貓嗎？（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「2歲的躲貓貓……是不是要假裝一下沒看到她？」一位媽媽日前和女鵝玩躲貓貓，她一看小孩躲的地方馬上笑噴，忍不住拍下照片並上傳到臉書《爆廢公社》。照片讓其他人紛紛留言「太可愛了哈哈哈」、「妳一定要看不到！不然會無止盡」、「假裝找不到可以安靜半小時」、「妳看不到我妳看不到我」。

仔細看看照片，原PO似乎在公司或工廠，四周堆滿紙箱和貨物，旁邊還有幾台推車，若認真玩起躲貓貓，有這麼多遮蔽物，想必找人難度會很高。不過，小女孩沒有選擇躲在紙箱堆中，而是站在一根超細的柱子後面；只見她相當用心地把臉藏起來，但身體直接暴露出來，畫面相當逗趣。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲妹妹啊……妳的小手手露出來了餒 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

其他人紛紛留言「這是一種我看不到你，你也看不到我的概念」、「一定要演的啊，馬上抓到一定哭給妳看」、「必須『在哪裡呀～怎麼找不到！』」」、「太會躲了，根本找不到」、「小朋友的躲貓貓是……我看不到你、我看不到你」、「妳確定她不是撞到柱子嗎？」

不少家長看到貼文也秒懂「問姪女躲好了嗎？還會乖乖回答，然後就被找到了」、「通常這樣的我都會說我找不到她，然後就被罵，妳好笨哦！柱子又擋不住我，你還看不到我」、「我女兒也是像鴕鳥一樣，頭蓋住、屁股翹高高的（目前4歲）」、「我2歲兒子都把自己眼睛遮起來」、「我女兒都躲在我背後，我還要假裝不知道，已經快5歲了」。

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關鍵字：躲貓貓,女兒,小孩,爆廢公社

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