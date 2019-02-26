只會啊啊叫！女孩被罵後教育家長　「都讀到大學不會用好句子嗎」

大陸中心／綜合報導

網路上近期熱傳一支影片，影片中，小女孩因為被家長批評不服氣，轉頭過來開始教育家長如何正確教導孩子，「文化人要用古詩批評人，你一直啊啊啊啊啊地嚷，誰會聽你的呢？」邏輯思路相當清晰，讓在一旁的母親連連發出贊同的聲音，逗笑許多網友。

▲小女孩「語重心長」地對家長說教。（圖／揚子晚報，下同）



據《揚子晚報》報導，影片中，小女孩被爸爸批評後，沮喪地坐在椅子上，剎那間，下一秒轉頭對著沙發上的爸爸就是一頓「語重心長」的說教。她首先指出，爸爸媽媽只會對孩子大喊大叫，是不對的，「你們看看動畫片裡的家長都是怎麼對孩子的，不罵孩子，不打孩子，只是批評他們，讓他們改正，他們不是好好地改正了嗎？」

「你們就那樣啊啊啊啊地喊，誰想聽你們的？」隨後小女孩又指出這樣的教育方式所帶來的後果，「很多小孩子跟我一樣，很調皮、也很聰明，他們的父母就像你們一樣，打他、罵他，他們是不是越來越笨，被罵笨了。」

「還打，打個半死去哦」，正經的模樣把父母都逗笑了，對於如何教育孩子，小女孩給了中肯的建議，「你們以後罵人能不能用文化高一點的話來罵呢？」

「你們都已經讀過小學、中學、大學，還不會用好的句子，名句來罵人嗎？不會用古詩來罵人嗎？為什麼要用粗話來罵人呢？」小女孩模仿了一段爸爸訓人時的模樣，帶來一記「沉重打擊」，「你還說我背的古詩少，我都可以用古詩來說服別人。」

「你呢？只會嗷嗷喊」，最後小女孩恨鐵不成鋼地說道。

▲網友們紛紛讚賞小女孩。（圖／微博）



對此，網友紛紛表示驚嘆，「說的很有道理，竟然無法反駁」、「當老師的鬼才」、「真是個小機靈，以後家長要用文明的方式來教育孩子啊」；也有網友發現被教訓的爸爸縮在沙發角落，為了讓爸爸下次訓人有「詩」可用，幫忙現編了幾句，以備不時之需。

▼網友幫忙現場編詩。（圖／微博）



▼爸爸縮在沙發旁聽女兒說教。（圖／揚子晚報）

