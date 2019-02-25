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雲端最前線／草船借箭「韓包待放」 土包子大軍集結

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新聞節目中心／綜合報導

總統府發言人黃重諺日前臉書貼文，暗酸高雄市長韓國瑜是「喝醉酒的土包子」，未料卻意外讓包子爆紅。不過，韓國瑜並不為意，反而笑稱自己是土包子的頭，引發各界熱議，韓陣營更借力使力，要舉辦包子大賽，引發選後第二波韓流熱潮，土包子大軍集結，更讓台南謝龍介、新北三重鄭世維的立委補選選情扶搖直上，兩個深綠選區恐翻盤。《雲端最前線》25日邀請立法委員蔡易餘、新北市三重立委補選參選人鄭世維、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討包子效應。

總統府發言人黃重諺日前臉書貼文「土包子喝醉，只會變成喝醉的土包子」，暗酸高雄市長韓國瑜是「土包子」，黃的發言引發韓粉憤憤不平。蔡英文總統對此表示，這是他講的，他會處理。未料卻意外讓包子爆紅，韓粉爭先恐後表態力挺，全力號召南北土包子大集結，要給蔡總統顏色看。

▲▼ 韓國瑜以實際行動破除土包子批評 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

對此，高雄市政府觀光局表示，「三月就是我們的行動代號，叫韓包待放，韓土包馬上就要百花齊放，高雄的古名叫做打狗，所以包子打狗有去無回嘛！但是我們是包子打狗我們人見人愛」，3月初是真的要舉辦「包子大賽」。

另外23日國民黨新北立委補選候選人鄭世維在三重造勢，原定「禿子、漢子、燕子」3子聯袂造勢，但新北市長侯友宜腰痛無法到場，卻不損支持熱潮，逾3萬人擠爆現場。韓國瑜、台中市長盧秀燕抵會場，短短數10公尺走20分鐘，韓國瑜一下車就說「民心思變啊」沿路民眾向韓高喊「總統好」、「選總統」，數分鐘未歇。

▼立委補選參選人鄭世維造勢活動 （圖／記者林敬旻攝）

▲▼立委補選參選人鄭世維造勢活動 （圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜說，2018年九合一大選，人民用選票告訴全台灣及全世界，沒辦法替人民打拚的政黨跟政治人物會被淘汰，各行各業愈過愈苦，國家不能再這樣下去，否則苦的不是現在這一代，而是下一代孩子。盧秀燕則贈送鄭台中太陽餅，她說鄭世維是新北市的小太陽，是新北的希望，是國民黨的希望，大家一定要「包子要投給包子」，支持鄭世維進立院。

而死忠韓粉攤商杏仁哥，帶著1000個包子及3000份杏仁茶北上。他說，「誰說韓流退燒？我們都是土包子！」韓粉選擇以正能量面對，集結高雄、台南及桃園龜山各地支持者組成「包子軍團」北襲，準備5000個包子，2個小時內被搶光。韓粉紛紛跳出護主，號召南北土包子大集結，加入我愛土包子行列，一起給韓國瑜加油助陣！高雄市府也接招，宣布籌辦包子大賽，反將黃重諺一軍。《雲端最前線》25日邀請立法委員蔡易餘、新北市三重立委補選參選人鄭世維、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討包子效應是否影響2020總統大選。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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關鍵字：雲端最前線,直播,土包子,韓國瑜,鄭世維,黃重諺

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