大學博覽會登場　考生家長聚焦科系特色及就業發展

▲大學博覽會設有海內外近百所大學提供攤位諮詢，現場還有甄試教戰專家進行專題演講，要帶領考生突破重圍，破解升學密碼。（圖／中華大學提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

大學學測即將在25日放榜，2019大學暨技職校院多元入學博覽會搶先在今23日起，一連兩天於北中南同步登場。2019大學學測首度5選4，不僅讓學生能依照自己的志趣選考科，找出理想科系之外，考生和家長也更加關注科系特色，以及畢業後的就業出入與發展。

主打「保障畢業基本月薪」的新竹中華大學與企業產學合作，推出「保障月薪就業學程」，再加上近年該校畢業校友在教育部、104及1111人力銀行的最新調查中，具有「就業率高、薪資高、企業滿意度高」的亮眼表現，也讓攤位詢問度激增。

中華大學校長劉維琪表示，2017年起，學校主動與願意提供社會新鮮人高薪資之知名企業合作，獨家首創「保障月薪就業學程」，學生不僅畢業即就業，月薪保證至少3萬1000元起跳，未達3萬1000元者，學校專款補齊差額，並以該名學生四年所繳之全額學雜費為上限。

劉維琪進一步指出，該方案由校內專任教師與業界教師共同開課，設計一系列符合公司需求專業的培訓課程，不僅能實質解決學用落差問題，同時也響應政府解決青年低薪政策，讓學生高薪就業。

校方舉例，財管系畢業校友藍梓嘉、林知新，2018年6月甫從中華大學畢業，搖身一變已經成為家樂福便利購店長，月領4萬元以上；莊宜庭、黃汶鈞也是畢業未滿一年，已是國內知名營造公司與旅遊集團的工程師，月薪至少35K以上。

針對培養學生國際視野的方式，中華大學也有別於其他學校推出「大一免費海外留學」方案，學生進入學校就讀的第一年，便能獲得學校全額補助前往日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、越南、香港、澳門、中國大陸等東亞、東南亞國家短期留學5天4夜，激發國際移動的意願。

在茫茫大海中，如何選出自己的大學理想校系，除了打造新世代人才2.0關鍵的「跨領域學習」與「國際移動力」，大學博覽會也有海內外近百所大學提供攤位諮詢，現場還有甄試教戰專家進行專題演講，要帶領考生突破重圍，破解升學密碼。