蔡英文支持終結放榜新聞　清純高校裝曝光！自爆月考倒數第8





▲蔡英文回應「終結放榜新聞」連署。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

政治中心／綜合報導

大學學測即將在25日公布成績，高雄中學與女中的學生發起「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」連署活動，隨後雄女、雄中、建中、北一女中的校方皆決定配合。針對「終結放榜新聞」成功，總統蔡英文23日發文回憶起高一考倒數第8名的過去，稱讚「佩服同學們爭取權益的勇氣」。

根據連署文件內容指出，學測放榜日即將到來，這也是台灣媒體等待的大日子，每年到了這個時刻，總會看到「哪間學校有多少個滿級分」等新聞，好像成功就只有一種模樣，學生的生命與價值也只能奠基於此，「每年都是同樣的放榜新聞洗版，我們不禁要問：這樣的新聞，到底意義何在？」

發起連署的學生要求，學校應該停止發送採訪通知給媒體，並拒絕讓學生受訪，而媒體也不該把重點擺在學生的私生活上，「而能善用第四權的監督力量，檢討升學制度中的缺失和不平等，並持續關注教育改革等議題，讓理想的教育能夠成為現實。」

▲高雄女中有學生近期發起連署活動，希望「終結放榜新聞」，促使校方、媒體與社會聽到反對放榜新聞的聲音，別讓成功成為單一的刻板印象。（圖／翻攝自連署文件）

根據粉專「風狗浪．港都學生思潮」最新貼文，他們23日將把承諾書與連署名單交給校長，雄女校長林香吟已答應簽署。隨後雄中也傾向跟進，台北市建國中學、北一女中也有共識，將配合不再將成績公布在當天放榜新聞中。

關於「終結放榜新聞」連署成功，蔡英文23日在臉書上發文提到，「今天有很多訊息，但這一則讓我很有感。雄中、雄女的同學們發起『拒絕放榜新聞』的連署，許多學校紛紛響應，更包括了我的母校中山女高。」

「大家可能不知道，我高一的第一次月考，全班58人，我考第51名，我爸看到成績超緊張。」蔡英文認為，考試總有好壞，人生不該被考試侷限，分數也不是教育唯一的價值，不能讓放榜新聞，限縮了我們對成功的想像。「我非常佩服同學們獨立思考、爭取權益的勇氣！我們要和孩子們，一起勇敢追求夢想、不怕挑戰和失敗。孩子成功時，我們給予掌聲；失敗的時候，更要給予鼓勵。下週一學測放榜，祝福大家一起迎向新的未來！」

蔡英文在文末hashtag「#中山女高最高」、「#懷念校門口的麵店」、「#考試還是要記得帶擦子」，引來其他中山女高的學生留言響應「學妹報到！」、「小英學姐，有您帶頭守護台灣真好！以同是中山人為榮～」、「＃中山女高最高 ＃還有凱樂麵包的滷味」。

其次，蔡英文也分享了自己就讀中山女中時的照片，讓網友猜猜「哪一個是她？」以蔡英文今年即將滿63歲來推算，大約是她45年前的照片；而大家也瘋狂猜測正中間戴眼鏡、站著直挺挺的女生就是總統，大讚她「一點都沒有變」。

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其他網友則表示，「#不顧北京反對，我就是要支持蔡英文！」、「2020只支持蔡總統」、「我們的教育，是希望可以成就每一個不一樣的台灣孩子」、「所以嘛！台灣的教育根本極度欠缺改革」、「原來小英也有考不好的時候，我很喜歡越來越親民，跟人民站在一起的小英」。