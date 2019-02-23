學生連署「終結放榜新聞」　雄女點頭了：未來不開放榜記者會

▲連署活動旨在停止放榜新聞，讓校方、媒體與社會大眾做出改變。（圖／翻攝自連署文件，下同）



記者丁維瑀／綜合報導

大學學測即將在25日放榜，對此，高雄女中有學生近期發起連署活動，希望「終結放榜新聞」，促使校方、媒體與社會聽到反對放榜新聞的聲音，別讓成功成為單一的刻板印象。如今，雄女校長林香吟已答應簽署，未來不召開放榜記者會。其他學校則還在考慮階段。

根據連署文件內容，學測放榜日即將到來，這也是台灣媒體等待的大日子，每年到了這個時刻，總會看到「哪間學校有多少個滿級分」等新聞，好像成功就只有一種模樣，學生的生命與價值也只能奠基於此，「每年都是同樣的放榜新聞洗版，我們不禁要問：這樣的新聞，到底意義何在？」

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▲學生認為，他們只被要求取得好成績，其他興趣都被漠視。



這項活動在臉書引起廣大迴響，至今有1.2萬人感興趣。據了解，發起連署的是一群學生，他們指責學校與媒體都掌握相當的權利，長期以來卻把學生當成點閱率來源、拿來炫耀的成果；一名學長就曾透露，只要校方介紹完受訪同學後，媒體就會詢問有無特別的故事，甚至誘導他們透露自己的私人資訊。

▲校長可在承諾書上簽名，保證未來不再接受相關的採訪邀請。

發起連署的學生要求，學校應該停止發送採訪通知給媒體，並拒絕讓學生受訪，而媒體也不該把重點擺在學生的私生活上，「而能善用第四權的監督力量，檢討升學制度中的缺失和不平等，並持續關注教育改革等議題，讓理想的教育能夠成為現實。」

根據粉專「風狗浪．港都學生思潮」最新貼文，他們23日將把承諾書與連署名單交給校長，雄女校長林香吟已答應簽署。另外，台北市議員邱威傑（呱吉）也透過臉書宣揚這項活動，他指出，將敦促校方終結這種放榜文化，應該尊重學生的意願，並鼓勵「更多元的成就來源」，讓各種不同背景的榮耀都能受到社會關注。

高雄中學與女中的學生在近日發起一項運動：終結放榜新聞、拒絕成功模板。 運動背後的理念在於終止每年各種考試的放榜日之後，各級學校與媒體聯合發佈的各種榜首新聞。 校方常常在考後迫不及待地發出採訪通知，讓媒體到校訪問各種學霸與冠軍的故事。一方... 由呱吉發佈於 2019年2月22日 星期五

點開連署名單，已有4747項簽署，人員持續增加中，多數連署的都是學生，其他加入的還有記者、教職人員、社會人士、高雄女中校友等。此份連署採取具名公開，因此都可看見他們的大名。粉專「風狗浪．港都學生思潮」下方留言還可見鼓山高中校長莊福泰力挺，「我支持你們的連署。」