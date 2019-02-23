搶好學生　大葉大學祭出458萬入學獎學金

▲為了搶優秀人才，私立大葉大學祭出458萬高額入學獎學金。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

為吸引優秀學子入學，私立大葉大學祭出最高458萬元的獎助學金，鼓勵學生攻讀國際雙聯學位、培養跨領域能力，校方表示只要是學測選填大葉大學為第一志願並錄取的學生，都可以依考試分數，獲頒新台幣8萬元到458萬元不等的新生入學獎助學金，分8學期發放，並可優先申請在學期間赴姐妹校的機票補助。

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▲為了搶優秀人才，私立大葉大學祭出458萬高額入學獎學金。

校長梁卓中指出，今年學測首度從5科必考改為選考，選考5科的考生，學測成績74級分以上，選考4科則是59級分以上，大學4年分8學期發放150萬元獎助學金，畢業後到姐妹校攻讀雙聯碩士學位，可再獲頒150萬元獎助學金，如繼續海外進修雙聯博士學位，同樣給予150萬元獎助學金，加上第一志願8萬元獎勵，合計458萬元。

選考5科72至73級分的學生，選考4科57至58級分的考生，分八學期發放獎助學金80萬，赴國外進修雙聯碩、博士，同樣各頒發150萬元獎助學金，加上第一志願8萬元獎勵，也有388萬元。

梁卓中強調，大葉大學與美國普渡大學西北分校、義大利馬蘭格尼時尚與設計學院、瑞士格里昂高等教育管理學院、香港理工大學等超過160所世界知名大學締結姐妹校，提供國際級專業師資駐校教學、雙聯學位、交換學生、海外實習等機會，每個學生都有機會在大葉大學修習國際大師課程，念一所大學同時享有多國學習資源，提升就業競爭力。

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