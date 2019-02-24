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國英數任一科達均標就可申請陸大學　陸委會：但台校更自由開放

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▲▼大陸招收台生再降門檻。（圖／大陸高校招生信息網）

▲針對台生，陸再降招生門檻。（圖／大陸高校招生信息網）

大陸中心／綜合報導

為進一步便利台灣高中畢業生前往大陸接受高等教育，大陸教育部近日調整台灣學生依學測成績申請大陸大學（高校）的標準，只要語文、數學、英文考試科目中任何一科成績達到均標以上，就可以直接向大陸大學申請就讀。不只標準降低，連大學數目都增加到了336所。

另外，因為此方案是針對台灣學生，所以必須具有在台灣居住的有效身分證明以及《台灣居民往來大陸通行證》；高中畢業生可以透過海峽兩岸招生服務中心信息網查詢各校招生簡章，直接向各校提出申請，並提供學測成績與報名序號。

▲▼北京清華大學。（圖／CFP）

▲不過，申請北京清華大學的台生須在學測中國英數均達頂標。（圖／CFP）

根據各校招生計畫，各校自行確定所依據的學測科目門類、科目數量及相應成績標及要求，並可另外增設筆試或面試。然而，也不是所有學校都是均標就可上，一流大學如北京「清華大學」就規定申請學生必須要參加2019年學測，並在語文、數學、英文科目均達到頂標。

▼台生申請北京清華大學，學測中國英數成績均須達到頂標。（圖／北京清華大學官網）

▲▼台生申請陸清華大學，學測中國英數成績均須達到頂標。（圖／北京清華大學官網）

此外，2019年大陸高校對港澳台聯招方面，台灣高中畢業生學歷達到高中畢業，且同樣具有台灣居住的有效身分證明以及《台灣居民往來大陸通行證》就可報考。報名時間為3月1日至3月31日，其中3月1日至3月15日為網路報名時段，3月16日至3月31日為現場確認報名時段。

理工類考試科目為中文、數學、英語、物理、化學；文史類考試科目為中文、數學、英語、歷史、地理，每科滿分為150分，考試類別滿分為750分。考試時間為5月18及5月19，18日進行中文、英語的考試，19日則進行數學、物理、歷史、化學、地理的考試。相關資訊可至大陸高校聯招簡章網頁確認。

▲▼大陸招收台生再降門檻。（圖／陸委會）

▲陸委會針對赴陸求學，設置問答專區。（圖／陸委會）

對此，陸委會也在台生赴陸求學專區提出了8個問與答，其中「與中國大陸相比，台灣高等教育優勢何在」指出，台灣高教環境自由，學術根基穩固，師生在課堂上可自由發表言論與想法，探究議題也不受限；此外，學生也能透過豐富多元的校園社團，發展自身興趣，充實大學生活，希望台灣學子能在台灣自由開放的環境升學發展。

針對「台生赴大陸求學是否式台灣青年唯一的選擇」，陸委會則表示，近5年來台灣每年赴大陸就讀高校的人數多維持在2000人左右，但同時赴其他國家留學的人數每年均超過3萬人；多年來，台灣人才的內外流動是維持台灣國際競爭力的關鍵，台灣學生仍多選擇赴美、英、澳、日等國留學，前往中國大陸就學僅是青年學生眾多「選擇之一」，但「並非唯一」。

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關鍵字：台生,大陸求學,學測,招生,大學招生,高校,清華大學,陸委會

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