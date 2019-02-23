影／雄女「終結放榜新聞」　建中、北一跟進：學生不需呈現在鎂光燈下

▲108年大學學測即將在25日公布成績。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學學測即將在25日公布成績，高雄女中學生日前發起連署活動，希望「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」連署活動，雄女校方率先響應，將不開放榜記者會，雄中也傾向跟進。隨後台北市建國中學、北一女中，也有共識，將配合不再將成績公布在當天放榜新聞中。

建中校長徐建國表示，以往其實也沒有類似的記者會，先前都是配合台北市教育局，因此才提供可以受訪且有特色的學生接受媒體訪問。但他認為，其實這樣的報導也是鼓勵大家奮發向上，不一定是壞事，只是在去年、前年，針對第一階放榜的6冠王、5冠王，已經沒有提供給媒體了，因為不希望學生沒有以「興趣」去選填志願，佔了其他學生的名額。

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▲高雄女中學生發起連署活動，希望「終結放榜新聞」，促使校方、媒體與社會聽到反對放榜新聞的聲音，別讓成功成為單一的刻板印象。（圖／翻攝自連署文件）

徐建國也說，原來標榜成績優秀的同學也是很正面的情形，可以作為其他學生的表率、典範「也沒有不好」，但是用另外角度思考，「其實學生也不需要呈現在鎂光燈下」，就是用不同的角度來看待這件事情，兩者都不完全是壞事。但為了怕學生認為為何前幾屆都有優秀學生讓媒體受訪，這屆卻沒有，因此下周一公布學測成績時，也將集結優秀學生，好好鼓勵學生，並告訴學生校方未來將不再配合媒體受訪。

北一女中教務主任蔡愉玲也表示，今年學測改為「5選4」學生也都是以興趣來選擇報考科目，對於學校來說，確實很難提出優秀學生，而且學測成績公布之後，即使分數很高，但尚未真正放榜，不確定性很高，學生在這個時間點接受訪問，確實壓力大，今年也將配合不再發布滿級分新聞。

