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16歲女兒放學回家要錢買講義　鬼父不給竟勒頸拖進房性侵

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▲▼女子,性侵,性騷,家暴,女性,女人。（示意圖／CFP）

▲宜蘭一名高2女生向父親要錢買講義被罵，事後還被狼父掐脖性侵得逞，宜蘭地方法院審理時，狼父還否認惡行，但仍被判3年半徒刑。（圖／CFP視覺中國／示意圖）

記者游芳男／宜蘭報導

如此狼父！宜蘭一名16歲高2少女，放學回家後向父親要錢「買講義」，父親不滿少女又索錢花用，父女起口角大吵一架後，父親竟起狼心，當晚9時許，少女要就寢時，父親竟然拉住少女頭髮，扯回房間內，強行脫下少女褲子，不顧小女激烈反抗，仍用手掐住少女脖子，最後性侵得逞！宜蘭地方法院審結，判這名狼父3年6個月徒刑。

判決書指出，宜蘭一名名狼父，因為高2女兒要錢買講義，兩人爆發口角後，狼父在當晚直接抓著少女頭髮，把少女拖行到他房間，一手掐住少女脖子，一手掀開少女的衣服，及脫下少女褲子，雖然少女不斷用手腳反抗，但還慘遭狼父性侵得逞。

事後少女根本不敢對外求援，直到2個月後，在校內上公民課時，老師提到家庭暴力及性侵害防治法令，少女情緒湧上來，在課堂上不斷哭泣，老師把少女叫到辦公室後，少女才把被父親性侵的不幸告訴老師，狼父惡行才曝光。

這名狼父到案後供稱，是確有把少女叫去訓斥，但沒有性侵一事。狼父的辯護律師辯稱，被害少女是一名運動員，過程中若有反抗，狼父不可能性侵得逞。更何況被害少女自述「爸爸一隻手掐住自己脖子，另一手抓住她的腳，性侵得逞」，律師強調，這樣要性侵成功事實上很難實現。

但法官考量，被害少女對於過程供述詳細，還說當天遭性侵後跑到浴室躲，下體有出血情形，事後因為害怕，沒有報警。法官另外也參考兩人測謊結果，少女對被性侵說法，並無不實反應，但狼父則呈現不實反應。因此判狼父3年半徒刑。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：宜蘭,狼父,性侵,高2女兒

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