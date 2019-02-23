影／《I Believe I can Fly》R＆B歌手勞凱利性侵4女「3人未成年」　律師辯：女人都在撒謊

記者張靖榕／綜合報導

美國LifeTime頻道於1月播出「R.Kelly倖存者」(Surviving R.Kelly)系列紀錄片，揭發R&B歌手勞凱利（R.Kelly）惡行。庫克郡伊利諾州檢察官福克斯(Kim Foxx)22日對勞凱利提出性侵罪告訴，指他涉嫌在1998年到2010年間性侵4名女性，當中3名還是未成年。勞凱利選擇在23日上午投案，他的律師宣稱罪名都是假的，「所有女人都在說謊。」

R&B巨星勞凱利曾因一首《I Believe I Can Fly》紅遍全球，之後卻開始頻頻陷入性侵風波。LifeTime頻道於1月10日播出總長6小時的紀錄片，短片中的女性和工作人員紛紛控訴勞凱利過往數十年的「黑歷史」。紀錄片播出後引發全美關注，檢察官福克斯也出面呼籲所有受害女性勇敢站出來。

▲「I Believe I can Fly」是勞凱利最為人知的歌曲。（圖／翻攝自youtube）

根據CNN報導，檢察官福克斯說，4名受害者當中，有3名是「未成年女性」，年紀介於13到17歲之間。她們分別在1998年到2010年間遭到性侵，次數加總起來共是10次。福克斯表示，嚴重刑事性侵罪屬於二及重罪，每項罪名可判處3到7年不等，若最後勞凱利被定罪的話，最高將面臨70年的有期徒刑。庫克郡法官於22日上午對勞凱利發出拘捕令。

▲女神卡卡（Lady Gaga）也抵制勞凱利（R. Kelly）。（圖／翻攝自勞凱利Instagram）

勞凱利於23日晚間主動投案，並在芝加哥警察局內被銬上手銬。他的律師葛林柏格（Steve Greenberg）說，「我認為所有的女人都在撒謊」，「凱利先生得到了很多支持也很堅強，他一定會一一平反這些不實的指控。」

勞凱利預計在3月8日接受庭訊。著名律師亞溫納提(Michael Avenatti)也在上周交給福克斯一份VHS影帶，當中有勞凱利和未成年少女性交的畫面，目前該影片被認為是關鍵證據。

勞凱利（R. Kelly）捲入性侵風波。（圖／取自勞凱利臉書）

事實上，勞凱利早在2008年就被控性侵一名13歲的少女，當時的證據是一捲27分鐘的性交影片。不過出於不明原因，少女並沒有出庭作證，結果讓陪審團做出「不成立」的裁決。律師葛林柏格在接下來的日子裡一概否認勞凱利有過不當行為。

勞凱利於1996年推出冠軍歌曲「I Believe I can Fly」，這首家喻戶曉的歌讓他成為世界級R&B巨星，而他在1994年就曾與麥可傑克森(Michael Jackson)合作過「Youre not Alone」。他拿過3座葛萊美獎及10座Billboard音樂獎，但近年卻傳出自創教會，把女性教眾洗腦成性奴等的醜聞。