隔壁帥男熟睡「只穿內褲」還硬硬的　飯店服務員心癢直接含下去

▲阿志在睡夢中慘遭阿傑強行口交。（圖／示意圖，無關本案／Pixabay）

地方中心／高雄報導

一名飯店服務員「阿傑」（化名）日前到一間青年旅舍投宿，而他凌晨4時許下床走動時，看到隔壁床的男子「阿志」（化名）熟睡，且下體有勃起反應，竟然就伸手朝對方下體摸去，之後還直接脫下對方內褲，用嘴含住他的下體，讓阿志嚇得當場驚醒，並氣得報警處理。

判決指出，阿傑在一間飯店擔任服務員，而當時他搭夜車回到家鄉，但因不想打擾家人，因此到一間青年旅舍投宿，但他睡到一半打開手機下床走動時，恰好看到隔壁床的阿志只穿著內褲睡覺，且下體明顯有勃起的反應，竟因此色心大起，偷偷關掉手電筒後，就伸手撫摸他的下體，而在看到阿志依舊熟睡後，竟還大膽的脫下他的內褲，用嘴含住對方的下體，強行替他口交。

阿志在睡夢中感覺到異樣後，嚇得從床上跳起來，怒打阿傑的背部制止他，並於隔天清晨報警。對此，高雄地院認為，阿傑沒有前科，且已經以10萬元和對方達成和解，因此依法判他1年8月徒刑，緩刑3年。

【更多新聞】

影／神風特攻隊員「躲過死神召喚」開書局74年 每天僅賺200元：我甘之如飴

老公「偷吃女同事」戶口名簿多2娃 人妻痛哭：你跟別人在床上纏綿

爽吃完早餐「兩包衛生棉」一丟閃人！隔壁桌傻眼 網譏：拿來擦嘴巴喔