2億6千萬新建宜蘭2抽水站　有效解決淹水老問題

▲▼前瞻基礎建設計畫的補助到位了，給了宜蘭新台幣2億6千萬元，新建五結鄉茅仔寮及二結抽水站，還有引水渠道，23日由宜蘭縣長林姿妙主持開工動土儀式，林姿並與五結鄉長沈德茂、縣議員林義剛、簡松樹、蔡金惠及五結代表會、村長、包商等一起祭拜與用鏟，祈求工程順利（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭低漥地區，最怕颱風豪雨淹大水，其中，五結鄉茅仔寮地區因地勢低漥，長期飽受淹水之苦，居民苦哈哈。

還好，前瞻基礎建設的計畫的補助到位了，給了新台幣2億6千萬元，來新建茅仔寮及二結抽水站，還有引水渠道等治水工程，23日由宜蘭縣長林姿妙主持開工動土儀式，並與五結鄉長沈德茂、縣議員林義剛、簡松樹、蔡金惠及五結代表會、村長、包商等人，一起祭拜與用鏟，祈求工程順利。

宜蘭縣政府表示，這項治水工程工期540日曆天，預計2019年8月完成，新建茅仔寮抽水站1座，有2組抽水機，1秒抽4噸水，而二結抽水站1座，3組抽水機組，1秒抽6噸水，另外，也要加高的二結排水堤防改善的長度達1千200公尺。

宜蘭縣長林姿妙表示，建茅仔寮及二結抽水站兩座抽水站完工啟用後，1秒可以抽除10噸的積水，能夠有效改善淹水災情，維護居民的生命財產安全。