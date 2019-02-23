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鐵路高架舊案又被打槍　陳歐珀：補件再審非退回

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▲宜縣府爭取鐵路高架化工程舊案送審，不過20日又慘遭交通部打槍。（圖／記者游芳男攝）

▲宜縣府爭取鐵路高架化工程舊案送審，不過20日又慘遭交通部打槍。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭鐵路高架化計畫案，因交通部修改「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，要求宜縣府再評估，宜縣府2018年堅持以舊案送審，不過20日在交通部審查會又遭打槍，針對此事，民進黨立委陳歐珀說，是「補件再審」，不是「退回」。

民進黨立委陳歐珀表示，宜蘭鐵路高架化計畫案是因一、替代方案不完整、二、新增車站相關評估不完整、三、未檢附台鐵同意函或確認函、四、土地取得評估不完整、五、經濟效益評估過於樂觀、六、自償率大幅下修、
七、議會同意函不完整等七大因素，才被交通部要求「補件再審」

陳歐珀強調，是「補件再審」，不是「退回」。他並重申，鐵路高架是攸關民生的重大建設，跟藍綠、黨派、政治完全無關。

另，計畫資料不完整，只要補齊資料就可以繼續程序，請宜蘭縣政府針對審查意見盡速修正。只要資料補齊，他絕對會積極與中央協調，早日完成宜蘭人的期盼。

鐵路南北向貫穿蘭陽平原，未高架化阻絕宜蘭東、西兩地發展，更因平交道形成交通瓶頸，宜縣府從2008年開始推動鐵路高架，並辦理可行性研究，預估工程總經費約500億元，若僅施作宜蘭、羅東優先段，總經費約300億元，全長約28點8公里，可消除23處平交道，共12個車站要配合高架。

宜蘭爭取鐵路高架至今已逾10年，共斥資1千600萬元，進行4度可行性評估，3度送交通部審查，卻全部遭到打槍，交通部2018年以中央修改申請與審查作業要點為由，要求縣府重作評估，經費需3000萬元，但2018年底縣府未編列預算，堅持以「舊案送審」，避免浪費公帑。

宜縣府粗估，如鐵路高架全線重新評估需3千500萬元經費，如僅評估宜蘭、羅東優先段，需2千500萬元。宜縣府秘書長林茂盛說，會透過行政院建置的中央、地方建設協調會報，向行政院繼續爭取宜蘭鐵路高架以「舊案」送審，另外，也會針對交通部的意見，優先籌措宜蘭、羅東優先段的2500萬新評估案的費用。

林茂盛認為，新的評估案要求，重新評估所有的平交道，如透過道路立體化、地下化等配套措施都無法取代時，才會同意鐵路高架，縣府檢討完府內預算後，只要找到財源，會在5月議會審查追加減預算時編列。

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關鍵字：宜蘭,鐵路高架,補件再審

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