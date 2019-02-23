搭廉航！嫩模悠閒喝星巴克　早5分到登機口驚「飛機走了」...多噴2千大傻眼

▲機票上印的是「起飛時間」還是「登機時間」呢？（圖／翻攝爆怨公社）

記者黃君瀚／綜合報導

「哪有人登機證上印的時間是起飛時間......」人氣嫩模「小精翎」唐明翎日前在菲律賓搭乘廉價航空AirAsia（亞洲航空），沒想到誤把機票上的11點05分當登機時間，報到後悠閒喝了星巴克打發時間，直到11點時「提早」來到登機口，悲劇的是早就無法登機，地勤回覆「飛機已經飛了」！

唐明翎22日下午在「爆怨公社」貼文，表示買了一張AirAsia（亞洲航空）機票，航班是Z2550從菲律賓宿霧出發，瞄了一眼時間是11點05分。當天，她準時到機場報到，悠閒消磨等待的時間，喝了一杯咖啡、上了大號，直到11點時走到登機口要登機，沒想到地勤告知「飛機已經飛了」。

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唐女感到相當訝異，再拿出機票仔細檢查，原來是根據過往經驗，誤以為上面的11點05分是Boarding time（登機時間），而AirAsia寫的卻是Departure time（起飛時間），機票下面還有行小字，Gate close 20 minutes before departure time（登機門在起飛前20分鐘關閉）。

▲唐明翎後來在IG貼圖，「幾經波折我終於在往長灘島的路上」。（圖／翻攝唐明翎IG）

「根據我一年搭超過沒100次也有80次飛機的經驗，都是（印）登機時間。」她先怪自己眼殘未仔細檢查機票，同時也抱怨AirAsia地勤在報到時沒特別提醒登機時間，「命好苦！重新買了一張機票多花了2000（元），是更遠的機場，求安慰嗚嗚嗚嗚嗚......。」

文章貼上網，許多網友同樣感到傻眼，直呼超容易被陰，「印起飛時間真的很妙......學到了」、「我只飛香港，所以都是寫登機時間，長知識了」、「就當花錢買個經驗唄」、「要養成習慣再對一次大螢幕內的航班資訊」。

不過，也有不少網友認為航空公司沒錯，消費者本來就該看清楚機票資訊，「除了亞航還是有滿多間只寫起飛時間的，大多是兩個都有寫」、「會廣播吧！你都沒聽廣播？」、「一直都是起飛時間吧」、「就只能怪自己功課沒做足」、「所以花錢學教訓啊，看訂票單據比較準，會提醒要提早多少時間。」

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