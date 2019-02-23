玩《還願》連2天做惡夢！南半球女王嚇到去收驚　「看到鐵門有陰影」

▲「南半球女王」周荀（DenKa）玩了《還願》嚇到去收驚。（圖／翻攝自周荀DenKa臉書，下同）

生活中心／綜合報導

國產恐怖遊戲《還願》（Devotion）19日上市，掀起全球熱潮，由於遊戲內超級強烈的恐怖氛圍，台灣網友直播遊戲時都嚇傻，就連外國朋友嚇到，讓鄉民們笑稱花499元買遊戲，卻要花5000元收驚。不過這一點都是不是玩笑話，有著「南半球女王」之稱的實況主周荀（DenKa）玩了《還願》後連續兩天做惡夢，嚇到真的去行天宮收驚了。

「南半球女王」周荀22日在臉書發文表示，自己這兩天實況玩了《還願》，原以為喝酒可以壯膽，沒想到卻還是做了兩天的惡夢，夢到打不開鐵門，而且重玩遊戲時，還不小心打翻酒，把hyperx機械式鍵盤給毀了，讓她哀號，「種種因素下，我今天人在行天宮收驚了。」

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周荀更笑說自己覺得丟臉：「現在看到鐵門有陰影」、「很怕門後面打開的不是人」、「朋友一個嘲笑的側拍」、「有問過行天宮他們說可以po」。

文章一出，超過2600人按讚，網友們紛紛蓋樓留言，「收完沒事的，心神歸位」、「收驚費用大於遊戲費用」、「好可怕的感覺」、「確定是去行天宮不是去找何老師收驚……慈菇觀音表示」、「說好的揪我一起收驚呢」、「一個華麗的轉身，看到鏡子裡的自己被嚇暈」、「誇張，還真的去收驚」、「U值實況主，遊戲融入生活」、「看來這次赤燭真的做的很棒」、「比較好奇你有沒有問最近是不是很多年輕人來收驚XD」。

▲「南半球女王」周荀（DenKa）性感火辣，受到許多網友關注。（圖／翻攝自周荀DenKa Instagram）