海巡26週年雙喜臨門　四草漁港安檢所新建啟用強化第一線戰力

▲海巡署南部分署舉行四草漁港安檢所新建廳舍落成啟用典禮，海洋委員會主任委員管碧玲主持剪綵。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升基層同仁勤務環境與生活品質，海巡署南部分署28日舉辦「四草漁港安檢所新建廳舍落成啟用典禮」，由海洋委員會主任委員管碧玲親自主持，並邀請台南市副市長姜淋煌等貴賓到場見證。新建廳舍融合綠建築理念與現代化設施，不僅象徵海巡基層據點邁向嶄新里程碑，也為海巡署成立26週年增添雙喜意義。

管碧玲表示，海巡署同仁肩負「國安、治安、平安」三大核心任務，長年在海上第一線執勤，面對高風險、高強度的勤務挑戰。她指出，過去一年海巡署成功救援約600人，其中包含百餘名外籍人士；在治安維護方面，全年查獲毒品等不法物資約1.3噸，展現海巡在守護海域安全與打擊犯罪上的專業與韌性。

管碧玲進一步指出，正因同仁長期承擔高風險勤務，政府以實際行動照顧基層，總統於去年4月為軍職同仁加薪，期盼達到「加薪有感、留才有力」的目標，讓第一線人員能安心服勤、穩定留任。

她也說明，相關制度已逐步展現成果，2024年整體招募班隊達成率為65.2%、留營率為76.2%；2025年招募班隊達成率提升至86.9%、留營率成長至83.8%，顯示待遇與制度優化已發揮正向效果。她同時轉達，總統與行政院長高度重視海巡同仁權益，並請同仁放心，政府會在完整人事與專業制度規劃下，循序推動福利與待遇改善，確保政策可行且具永續性。

管碧玲強調，四草漁港安檢所新建廳舍歷時1年4個月完工，總經費近新台幣3714萬元，兼顧現代化機能與節能減碳的綠建築理念，不僅有效改善同仁執勤與生活品質，也具體展現政府對第一線人員的支持與肯定。她指出，海巡署成立26年來，每一步成長都來自同仁的付出與堅守，未來政府也將持續成為海巡最堅實的後盾。

海巡署南部分署分署長鳳運昇表示，新廳舍啟用後，除提供同仁更安全、舒適的工作與休憩空間，也能為民眾打造更優質的洽公與服務環境。未來南部分署將持續精進海巡勤務，堅守崗位，守護海域與海岸安全，為台南地區民眾提供更安心、友善的親海環境。