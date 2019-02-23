為工作日本買車！遠房親戚借車遭拒狂酸「借長輩是應該的啊」…通勤男秒爆氣

▲遠房親戚向他借車遭拒，怒斥他態度差還嗆「借長輩是應該的」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

有些長輩總仗恃著自己輩分高，對晚輩予取予求。一名網友因為工作關係在日本買了一台車，結果前陣子家族旅遊剛好到日本玩，他就開著自己的車載爸媽出門，其他長輩看了紛紛開口向他借車，他立刻表明不太方便，結果竟被狂酸「借長輩是應該的啊！」讓他瞬間翻白眼，完全不想接待這些自以為是的長輩。

這名網友在臉書「爆怨公社」社團中貼文，他因為工作關係在日本買了房子跟車子，過年時為了幫外公慶生，整個大家族剛好到日本他住的地方附近玩，爸媽和家人就直接到他家裡住，其他長輩則是住飯店，然後搭接駁車移動，「除了吃晚餐以外，其他行程基本上是跟我們分開的。」

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結果第一天吃晚餐時，一名遠房親戚看到他們自己開車，竟開口跟爸爸說，「阿唷我沒開過日本的車子，等下借我開去繞一繞好不好」，旁邊的婆婆媽媽也跟著說，「哇馬美哇馬美～練習一下以後就可以跟你兒子借車子去玩啦」，因為日本交通規則嚴格，他馬上回答，「不方便啦，我打算是自家用而已耶。」

沒想到厚臉皮的長輩沒有就此善罷干休，還開口酸他，「借一下而已你什麼態度，借長輩是應該的啊！」其他長輩也在一旁不斷地碎碎念，「借長輩是應該的啊！」讓他當下一肚子火又不能爆發，只能事後抱怨，「實在不是很想跟他們接觸，會尊重人的長輩我一定也會以禮待之。」

網友們看到她的貼文紛紛表示，「不自重的人為何要尊重」、「這種長輩不值得對他太客氣」、「人不要臉天下無敵，再說日本開車跟台灣不一樣」、「有一些自以為是倚老賣老的長輩，真的讓人極反感」、「請求態度那麼差幹嘛借」、「在台灣我都不太想借給外人了」、「叫他們換國際駕照自己去租」。

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