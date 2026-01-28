布局6都選戰！藍議員初選維持「N+1」　新人加權百分百

▲國民黨發言人牛煦庭表示，今通過黨內「115 年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026九合一選舉將至，國民黨今（28日）於中常會通過「115 年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」，以加強六都市長和市議員候選人聯合競選之動能，並強化直轄市議會黨團之領導功能，擴大新人及青年參選空間，爭取議會當選席次最大化。根據辦法規定，35歲以下、首次參選的青年，最高可獲得100％民調加權。

國民黨今在中常會通過六都市議員特別辦法，延續過去「N+1」制度，確保新人參選空間。特別辦法指出，為增加新人參選空間， 各直轄市議員選區提名名額應較現任議員有意辦理提名登記人數至少增加1名，但因考量本黨票源經中央提名協調小組核定後不受此限。此外，現任議員登記人數與該選區提名額度相同者 ，由直轄市委員會徵詢現任議員意見決定，該選區提名增加1名或依提名辦法相關規定辦理。

為提升青年競選實力，國民黨中央黨部應辦理培訓及輔選之「青年專案」，35歲以下登記同志，即民國80年1月1日（含）以後出生者，其民意調查結果得加權70％；36歲以上至40歲以下登記同志，即民國75年1月1日（含）至民國79年12月31日（含）之間出生者，其民意調查結果得加權50％。年齡之計算以民國115年1月1日為基準日。

特別辦法中指出，為鼓勵新人參選，其民意調查結果得30％，新人係指未曾參選公職人員選舉及未曾登記爭取本黨或他黨公職人員候選人提名者，但有下列情形之一者，不受此限，一、 曾參選鄉鎮市區民代表、村里長選舉者。二、 曾登記爭取國民黨或他黨鄉鎮市民代表、村里長選舉提名者。三、本次登記爭取選區與曾參選公職人員選舉或曾登記爭取本黨或他黨公職人員候選人提名之選區不相同或未有部分重疊者。

特別辦法顯示，國民黨或他黨現任立法委員、 直轄市長暨縣市長、 直轄市暨縣市議員之三親等親屬及配偶，其參選選區與所列現任公職所屬選區相同或部分重疊者，不列入前項民調加權範圍。

