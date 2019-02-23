企鵝妹《還願》崩潰！遊戲開始變疑神疑鬼　慈孤觀音出現秒噴淚

▲遊戲在1980年代的一戶老公寓中展開。（圖／翻攝自twitch）

生活中心／綜合報導

赤燭遊戲團隊繼恐怖冒險解謎遊戲《返校Detention》後，在Steam上架最新作品《還願Devotion》，一推出就吸引許多人朝聖。韓籍正妹實況主「企鵝妹」也在twitch上直播玩遊戲，但因為場景實在太逼真，加上恐怖與嚇人的情節，企鵝妹全程一直緊張抿嘴、吐舌頭，邊玩邊遮眼。

赤燭遊戲團隊這次推出的《還願Devotion》的時間及場景設定在1980年代的台灣家庭，與2年前場景設定在校園的《返校Detention》不同。這款敘事型的心靈恐怖遊戲在一戶老公寓裡展開，場景中有許多人熟悉的80年代台灣歌謠和選秀節目，玩家會先看到掛在牆上的全家福，但是照片中的父母親似乎已經不在了，於是得在這個充滿恐懼與詭異氣氛的家中摸索，直到最後解開駭人的真相。

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▲遊戲讓企鵝妹全程都很緊張。（圖／翻攝自twitch）

不少實況主在遊戲一推出就紛紛「入坑」，企鵝妹也跟著在遊戲軟體影音串流平台Twitch上直播玩《還願Devotion》。一開始因為遊戲的評價不一，讓企鵝妹以為沒那麼可怕，但製作細膩的陰森場景和恐怖情節嚇得她直遮眼睛，必須照著遊戲指令做出可怕的事情，讓她怕得一直遠離電腦螢幕，甚至有任何風吹草動她就馬上轉頭、變得疑神疑鬼。遊戲後段出現的慈孤觀音也相當駭人，嚇得企鵝妹趕緊雙手合十。

▲遊戲場景十分逼真。（圖／翻攝自twitch）

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