廣東哥保溫杯「打包殘雪」　南方執念催生北方「雪地代寫」月入萬

記者任以芳／綜合報導

大陸新疆烏魯木齊機場日前一段旅客「打包殘雪」的影片在網路熱傳，引發對南方民眾「雪之執念」的討論。一名準備飛往廣州的男子，在登機前特意前往停機坪旁空地，用保溫杯接滿積雪，試圖將這份「北國記憶」帶回廣東送給家人。這份熱情不僅體現在旅遊行為，更催生出黑龍江哈爾濱等地的「雪地代寫」與「雪玫瑰」模型製作產業，優秀業者在冬日旺季僅憑副業便能月入超過1萬元人民幣。然而，隨著商機擴大，市場也爆出以「白沙」冒充積雪、一圖多賣等造假詐騙亂象。

▲大陸南方人對雪的執念，廣東男子用保溫杯「打包殘雪」。（圖／翻攝 南方網）

根據陸媒《南方網》報導，這起「保溫杯裝雪」事件發生在烏魯木齊地窩堡國際機場。影片顯示，一名廣東籍男子不顧登機程序緊湊，在現場積雪尚未融化之際，蹲在空地拼命將積雪往保溫瓶裡裝，堅持完成「打包雪花」的動作。

目擊者陳女士分析，該旅客極可能是為了給南方的家人一個驚喜。網友對此紛紛調侃，稱雪是「刻在廣東人DNA裡的執念」。

▲大陸北方「雪地代寫」季節限定副業，最高可月入萬人民幣。（圖／翻攝 南方網）

這種強烈的好奇執念，被北方年輕人轉化為實質商機。據陸媒《新週刊》報導，「雪地代寫」業務近年應運而生，業者受託在雪地上書寫指定內容，並拍下照片或影片回傳。服務內容從生日祝福到深情表白不等，價格依繁簡程度從1元、2元至上百元（單位：人民幣，同下）皆有，讓客戶只需支付小額費用，就能買斷一片雪地的「浪漫使用權」。

在哈爾濱經營此業的巫靜透露，客戶幾乎清一色來自南方。她把服務分級定價，純文字10元至20元，手繪圖案35元，若需拍攝最後一筆落下的短影音則需45元。

巫靜強調，為了滿足南方客戶對儀式感的追求，她常需在零下20度的戶外工作數小時，最複雜的圖案甚至要畫半小時以上，必須趕在積雪平整、光影充足時完成。

除了傳統代寫，市場還開發出利用模具製作「冬日雪玫瑰」等精緻服務。憑藉差異化的手繪品質與美感，像巫靜這樣的佼佼者，在冬日旺季僅靠這項副業，月收入就能穩定突破1萬元人民幣。

▲北方商機衍生「雪地代寫」商機，部分商家用白沙寫字詐欺 。（圖／翻攝 百度）

這門「浪漫生意」還是有誠信爭議，部分不肖業者被揭發並非人在北方，而是在南方的室內利用細白沙鋪設微縮景觀，透過微距攝影與特定濾鏡，營造出在厚實粉雪上寫字的假象。由於白沙質地與粉雪在鏡頭下極為相似，若不細察反光或融化細節，一般南方民眾很難辨別真偽。

更惡劣的手法還包括「一圖多賣」。部分業者購買精美雪景圖素材後，利用修圖軟體將不同的姓名合成上去。這種利用南方人對雪的憧憬進行虛假交易的行為，不僅引發消費者怒火，也讓正當經營的「雪地代寫」產業蒙上陰影。