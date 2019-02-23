開紅酒軟木塞斷在瓶口　長髮妹崩潰全灌完：我只想喝一杯而已

網搜小組／綜合報導

晚上想開酒小酌一杯，軟木塞卻斷在瓶口，實在很掃興，一名長髮女網友20日在臉書「爆怨公社」感嘆自己的遭遇，雖然最後紅酒瓶成功打開，卻因為無法保存只能一次喝完。這篇PO文也意外引起網友討論該如何處理這樣的狀況，有的人推薦火攻、也有人建議用牙籤，或者乾脆把軟木塞直接推進瓶子裡。

▲原PO只是想喝一杯，結局卻超無奈。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

外型亮眼的女網友PO出兩張照片，一張是軟木塞斷成兩截還卡在瓶口，另一張則是將斷裂的軟木塞全數取出；她感嘆，明明只是想喝一杯，東西也都準備好了，結果開瓶時竟然遇到這樣的窘境，最後雖然有成功打開，但考量到保存問題，只好一次喝完。

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對於要如何處理斷掉的軟木塞，網友們提出各種方法，包含用火燒瓶口，塞子就會慢慢自己噴出來，或者用牙籤插著慢慢拉出來，甚至可以乾脆把卡住的那一端直接推進酒瓶裡，之後再用濾網過濾就好了。

也有網友點出，軟木塞會變得這麼易碎其實和儲存方式有關，如果打開喝不完又沒有塞子可以使用，不妨拿一塊乾淨的布捲起來，用力塞緊瓶口再冰到冷藏室，就不用勉強自己一次喝完。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

而上網搜尋軟木塞斷掉的處理方式，也有酒商在官網的品酒小知識中解答，軟木塞在開瓶時斷掉、裂掉或是碎掉，原因是太乾燥，一旦硬化就容易斷掉，可能是環境太乾燥，或是長期採用直立的方式儲存，酒液沒有接觸到塞子，最後就會變得脆弱不堪。

那麼如果把塞子反推回瓶子裡，酒是否還能喝呢？業者提到，這時可以直接拿醒酒瓶或乾淨的玻璃瓶來裝，先在瓶口覆蓋一層咖啡濾紙，再慢慢倒入酒液，就能把塞子和碎屑過濾掉，如果不想這麼費工，拿根筷子戳住塞子倒酒也是可以的。

▼軟木塞是否會斷裂，與保存酒的方式及環境有關。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

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