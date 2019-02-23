　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開紅酒軟木塞斷在瓶口　長髮妹崩潰全灌完：我只想喝一杯而已

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

網搜小組／綜合報導

晚上想開酒小酌一杯，軟木塞卻斷在瓶口，實在很掃興，一名長髮女網友20日在臉書「爆怨公社」感嘆自己的遭遇，雖然最後紅酒瓶成功打開，卻因為無法保存只能一次喝完。這篇PO文也意外引起網友討論該如何處理這樣的狀況，有的人推薦火攻、也有人建議用牙籤，或者乾脆把軟木塞直接推進瓶子裡。

開紅酒軟木塞斷在瓶口，長髮妹崩潰一次喝完。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社） 

▲原PO只是想喝一杯，結局卻超無奈。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

外型亮眼的女網友PO出兩張照片，一張是軟木塞斷成兩截還卡在瓶口，另一張則是將斷裂的軟木塞全數取出；她感嘆，明明只是想喝一杯，東西也都準備好了，結果開瓶時竟然遇到這樣的窘境，最後雖然有成功打開，但考量到保存問題，只好一次喝完。

請繼續往下閱讀...

對於要如何處理斷掉的軟木塞，網友們提出各種方法，包含用火燒瓶口，塞子就會慢慢自己噴出來，或者用牙籤插著慢慢拉出來，甚至可以乾脆把卡住的那一端直接推進酒瓶裡，之後再用濾網過濾就好了。

也有網友點出，軟木塞會變得這麼易碎其實和儲存方式有關，如果打開喝不完又沒有塞子可以使用，不妨拿一塊乾淨的布捲起來，用力塞緊瓶口再冰到冷藏室，就不用勉強自己一次喝完。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

而上網搜尋軟木塞斷掉的處理方式，也有酒商在官網的品酒小知識中解答，軟木塞在開瓶時斷掉、裂掉或是碎掉，原因是太乾燥，一旦硬化就容易斷掉，可能是環境太乾燥，或是長期採用直立的方式儲存，酒液沒有接觸到塞子，最後就會變得脆弱不堪。

那麼如果把塞子反推回瓶子裡，酒是否還能喝呢？業者提到，這時可以直接拿醒酒瓶或乾淨的玻璃瓶來裝，先在瓶口覆蓋一層咖啡濾紙，再慢慢倒入酒液，就能把塞子和碎屑過濾掉，如果不想這麼費工，拿根筷子戳住塞子倒酒也是可以的。

▼軟木塞是否會斷裂，與保存酒的方式及環境有關。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國外一項研究指出，若是每天多喝一杯的酒，就會「減少半小時的壽命」；每星期喝5杯紅酒（每杯大約175毫升）已超出安全標準，該酒精攝取量達100公克，只要超過這個量，就可能增加罹患中風、血管破裂、心臟衰竭的風險。（圖／翻攝pixabay網站）

● 飲酒過量，有礙健康
● 開車不喝酒，喝酒不開車

ET快訊
租車幫把妹害賠50萬！他恨18年殺好友「這仇不報跟你姓」
快訊／柯侯會破局！侯友宜腰傷復發　雙北論壇柯文哲獨撐
變態導演「逼舔手指」逞獸慾！《黑澀會》玉兔照做崩潰大哭

關鍵字：爆怨公社,軟木塞,紅酒

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鄰桌童長大想當消波塊　神回老媽「爸爸每次不乖妳都說丟海邊」

加護病房綁手腳插管一個月　病患清醒回憶：有個男生常帶我出去

媽回味飛壘口香糖硬到快脫臼　兒嚼2分鐘感想「妳童年好可憐」

高嘉瑜神解析柯、韓粉屬性　「韓國瑜是中年失業再人生大爆發」

開紅酒軟木塞斷在瓶口　長髮妹崩潰全灌完：我只想喝一杯而已

冷氣團襲北台！吳德榮：低溫達底限　玉山最快今晚下雪

企鵝妹《還願》崩潰！「榔頭勾舌」場景狂遮眼　慈孤觀音出現秒噴淚

玩《還願》連2天做惡夢！南半球女王嚇到去收驚　「看到鐵門有陰影」

冷氣團＋大雨報到！北台狂降到12℃有感急凍　「全台變天」冷3天

乩童起乩原來有SOP！　遇到中邪「打到懷疑人生」就會了

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

無良婦科醫生加重麻醉伸狼爪！　妻落淚挺老公：放我們一條活路

2歲萌娃餵小鹿吃蘿蔔+上禮貌課　「說謝謝才可以吃」...網：融化了

台中火鍋「屠龍套餐」霸氣上桌！　50隻龍蝦＋150oz大肉盤超浮誇

21歲正妹醉倒Uber半小時叫不醒　警忍笑Call 「母老虎」前來接她！

宋達民有意生第四胎　洪百榕：我已經收工了！

開紅酒軟木塞斷在瓶口　長髮妹崩潰全灌完：我只想喝一杯而已

冷氣團襲北台！吳德榮：低溫達底限　玉山最快今晚下雪

企鵝妹《還願》崩潰！「榔頭勾舌」場景狂遮眼　慈孤觀音出現秒噴淚

玩《還願》連2天做惡夢！南半球女王嚇到去收驚　「看到鐵門有陰影」

冷氣團＋大雨報到！北台狂降到12℃有感急凍　「全台變天」冷3天

乩童起乩原來有SOP！　遇到中邪「打到懷疑人生」就會了

屏東1歲童被虐到腿潰爛！母崩潰控保母「燒傷硬扯冰敷」：她還在托嬰！

房東是殺死東區的劊子手！　作家諷「羅姐」教了大家一堂課

新北屁孩載妹「殺人式超車」！Gogoro車主被擊落「看離去背影」傻眼

影／約好今年結婚！男友突車禍亡「卻來電」　朋友轉達…她摺蓮花爆哭

雙北論壇局！柯文哲面無表情　陳純敬：今日具有特別的意義

鴻海獲利恐遭拖累　富智康去年巨額虧損268億破紀錄

中正犯防民調警政司法滿意度：八成不信任法官！

教士簽下馬查多將繼續補強　找洋基談安杜哈爾交易

20歲癲癇貓「住旅館養老」　老闆員工陪牠走到最後…飼主淚謝

南美女友哈韓強逼染金髮、畫眼線！歐巴怒控「買拉麵接近我」

年破3580萬人造訪！澳門深化推廣美食觀光　鎖定台灣3大客群

兄弟託顧小六女友…色男管不住小頭　毛手毛腳後帶回性侵

擠出「爆漿粉刺」超療癒！醫曝：是粉瘤...圖解和青春痘差在哪

50元玩整天！嘉義綠盈牧場別錯過賽鵝場、牽牛花溜滑梯

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

約好結婚！男友車禍亡「卻來電」..

冷氣團＋大雨變天！北台12℃有..

南半球女王玩《還願》連續做惡夢

電源箱驚見3衛生棉！網揭背後鎮..

乩童起乩原來有SOP！中邪打就..

屁孩載妹殺人式超車！Gogor..

3年存100萬！他靠1招「無痛..

東區沒落　她諷羅姐教了大家一堂..

她付50做愛心　阿伯抽左手紅鈔..

黑絲襪OL坐購物推車　網腦洞大..

海邊撿到黑洞木！網嗨：可賣千萬..

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬..

他們同年同月同日生「連名字都一..

深夜也可搭機捷！3/1起加開4..

更多熱門

相關新聞

黑絲襪OL坐購物推車　網腦洞大開

賣場的大型手推車通常都是提供給買大批商品的顧客使用，或是讓一定重量的小孩乘坐，減輕父母的負擔。不過一位網友日前就目擊，有位身穿套裝的OL坐在購物車裡，整個人塞滿了推車的空間，讓他諷刺開嗆「她是忘記怎麼走路？還是其實是好市多新上市的商品？」

搭郵輪出遊！他見電視播這片：我想家了

未婚夫正妹女兒「陰森詭房」噁炸

討兒撒嬌！媽心碎後看開：有點道理

汽車被虧「垃圾車」　圖片有味道

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

佔路肩堵救護車！她下跪求讓道…爸爸送醫亡

即／台南隨機殺人！女遭猛刺腸子外露

即／台南刺殺案女嫌曝光！婦中4刀腸子外露

他門口停車消失3天！屋主崩潰：這是笨

宋慧喬爆婚變！經紀公司回應了

蔡：兩岸若開打我們承受第一波　

約好結婚！男友車禍亡「卻來電」她秒爆哭

台南女殺人案轉彎　警：她預謀犯案

台中最狂汽旅　滑水道就在房間裡

補班日辛苦了！超商+超市「咖啡買1送1」大整理

冷氣團＋大雨變天！北台12℃有感急凍

買鹹酥雞！視線全盯長髮妹「2顆球」

全聯工讀生被奧客「整串衛生紙砸臉」

人妻婚後拒絕滾床單　竟出軌懷孕

「狗舔手傷口」患狂犬病！童病發6天後亡

更多

最夯影音

更多

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面